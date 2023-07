Köln (ots) -



- Nur 28,7% der Befragten verfolgen das Börsengeschehen

- Einschätzung zu Fondspolicen:

- Fast gleichauf: 31,9% sehen Risiken als vorherrschend, 29,5% Chancen

- Haupt-Chance: Lebenslange Rente bei hohen Renditechancen

- Verlustangst ist Haupthindernis für einen Abschluss



In Deutschland nehmen viele Menschen die Chancen von Aktien in der privaten

Altersvorsorge nicht wahr. Das ergab eine repräsentative Umfrage des

Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag des Lebensversicherers Canada

Life. Teilgenommen hatten 1.000 Bundesbürger über 18 Jahren, die noch nicht im

Ruhestand sind. Das Börsengeschehen ist für die Mehrheit der Menschen in

Deutschland kein Thema. Nur 28,7% der Bundesbürger verfolgen es mit und kennen

sich mit den Chancen und Risiken eines Aktieninvestments aus.





Ausgeglichen: Einschätzung von Chancen und Risiken in FondspolicenAuch zum Einsatz von Aktien in der privaten Altersvorsorge äußerten sich dieBefragten. Etwa gleich viele gaben an, dass für sie die Chancen (29,5%)beziehungsweise die Risiken (31,9%) des Investments überwiegen. Ebenfalls rundein Drittel (31,0%) antwortete mit "teils, teils".Wo die Risiken beim konkreten Abschluss einer aktienorientierten privatenAltersvorsorge überwiegen, gibt es zwei Haupt-Hindernisse: Rund zwei Drittelschätzen das Verlustrisiko als zu hoch ein. Darauf folgt fehlendes Kapital(31,2%). Besonders häufig nannten die 18-29-Jährigen fehlendes Geld als Grund,aber auch fehlendes Wissen. Im Vergleich zu anderen Altersgruppen ist bei ihnendie Angst vor einem Verlust am geringsten. Am größten sind die Verlustängste beiden 30-39-Jährigen.Spricht für Fondspolicen: Lebenslange Rente bei hohen RenditechancenFür Umfrage-Teilnehmer, für die die Chancen beim Abschluss einer Fondspoliceüberwiegen, ist vor allem ein Grund ausschlaggebend: Für 41,2% steht dielebenslange Rente bei hohen Renditechancen im Fokus. 28,5% optierten für einMindestmaß an Garantien oder Sicherheit. Auch professionell unterstützteFondsauswahl (21,8%) und Steuervorteile (21,2%) fanden Zustimmung.Nachhaltigkeit: Nur für ein Drittel wichtigDie Mehrheit der Befragten halten ökologische, soziale und gesellschaftlicheGesichtspunkte bei der privaten Altersvorsorge für unwichtig. Nur ein Drittelder Befragten legt hierauf Wert. Drei Viertel würden für solche Investmentskeinen Renditeverzicht in Kauf nehmen. Mit über 80% liegt diese Quote bei den18-29-Jährigen sogar besonders hoch."Wenn es um die Altersvorsorge geht, verschenken die Menschen aus Unsicherheit