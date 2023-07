Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ulm (ots) - Es ist ein Projekt der Superlative: Die Ratiopharm-Mutter Tevainvestiert am Standort Ulm rund eine Milliarde US-Dollar in diebiotechnologische Produktion. Ab 2025 sollen im Ulmer Donautal in riesigenBioreaktoren Biopharmazeutika produziert werden. Diese Medikamente werden beikomplexen, teils lebensbedrohlichen Erkrankungen eingesetzt, etwa zur Behandlungvon Krebs- oder Tumorerkrankungen oder bei Schmerzpatienten. Das auf Bau undImmobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE unterstütztTeva während der anspruchsvollen Bau- und Inbetriebnahmephase.Von außen sieht das Gebäude mit dem Projekt-Namen "Genesis" schon ziemlichfertig aus. Im Inneren laufen aber die letzten Vorbereitungsarbeiten aufHochtouren, um die Anlagen abzunehmen und die Beschäftigten einzuarbeiten. Hierwird auch schnell klar, warum Planung und Bau so herausfordernd sind: "DieHerstellung von Biopharmazeutika ist sehr komplex und technologischanspruchsvoll", erklärt Stefan Fügenschuh, der bei Teva Deutschland dieBiotechnologiesparte verantwortet. Mit simplen Tablettenpressen hat das nichtszu tun, denn die Produktion biopharmazeutischer Medikamente unterscheidet sichgrundsätzlich von der Herstellung pharmazeutischer Arzneimittel.Biopharmazeutika sind biotechnologisch hergestellte Medikamente, für derenProduktion lebende Zellen oder Organismen eingesetzt werden.Herz des Gebäudes schlägt im Medienschacht"In der neuen Anlage ist alles perfekt aufeinander abgestimmt, das gesamteGebäude ist nahezu vollständig digitalisiert und automatisiert", so BerndHägele, Vice President Global Engineering Business Partner Teva. Genesis dientdamit als Vorreiter und Blaupause für die nächste Stufe der Automatisierung beiTeva. Über 26.000 Messgeräte überwachen den Betrieb aufs Genaueste, insgesamt 16Kilometer Edelstahl-Leitungen und rund 300 Kilometer Kabel ziehen sich durch dieacht Stockwerke. Die Medien-Hauptversorgung befindet sich in einem zentralenTechnikschacht, der sich wie ein Gebäude im Gebäude über sämtliche Geschosse vonGenesis erstreckt. Von dort zweigen Versorgungsarme auf jedem Stockwerk ab. DerVorteil: Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Technik können außerhalbder Reinräume und damit ohne Unterbrechung der Produktion durchgeführt werden.Auch die schwarz funkelnde Fassade birgt eine technische Raffinesse. Es handeltsich um elektrochromes Glas, das verschiedene Tönungsstufen annehmen kann. Durchseine Adaption je nach Temperatur und Witterung begrenzt es den Wärme- undKälteeintritt, macht Verschattungsvorrichtungen überflüssig und ist Teil desEnergiekonzeptes.Einstieg im laufenden Projekt