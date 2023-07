BERENBERG stuft Teamviewer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Teamviewer auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Analystenteam um Gustav Froberg hob die Aktie in einer am Dienstag vorliegenden europäischen TMT-Studie (Telekommunikation, Medien und Technologie) neben Barco, GFT und PVA Tepla als Favoriten hervor. Teamviewer sei eine der günstigsten Software-Papiere in Europa./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 14,13EUR gehandelt.



