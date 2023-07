Restrukturierungsprozesse in der Modebranche sorgen für sehr hohe Flächenumsätze auf dem innerstädtischen Retailmarkt

Frankfurt/Main (ots) - Während immer wieder Schließungswellen bei Retailern wie

zum Beispiel Galeria, Görtz oder Gerry Weber den Diskurs zur Entwicklung der

stationären Einzelhandelslandschaft prägen, haben im Windschatten dieser

Schlagzeilen nachvermietete Großflächen die Marktdynamik in der ersten

Jahreshälfte spürbar angekurbelt. Dabei wird deutlich, dass Schließungen nicht

zwingend den Rückzug aus den Innenstadtlagen bedeuten, sondern vielmehr

strategischer Natur sind und den Startschuss für gezielte Neueröffnungen

darstellen können. Dieses Zusammenspiel aus Geschäftsaufgaben auf der einen und

Neupositionierungen auf der anderen Seite hat sich im ersten Halbjahr ganz

entscheidend auf den Retail-Flächenumsatz ausgewirkt, was sich in den Marktdaten

von BNP Paribas Real Estate zum innerstädtischen Vermietungsgeschehen

widerspiegelt.



Großabschlüsse mit höchstem Flächenumsatz seit 2017, Fashionbranche als

wichtigster Treiber