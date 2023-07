Mobileum wurde im Gartner®-Bericht 2023 "Emerging Technology Horizon for Communications" für 5 G-Sicherheit ausgezeichnet

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Netzwerksicherheit ist unverzichtbar

beim Schutz vor Risiken von 5 G



Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein führender globaler Anbieter von

Telekommunikationsanalytik und Netzwerklösungen, freut sich bekanntzugeben, dass

es im Gartner-Bericht "Emerging Technology Horizon for Communications" (https://

www.gartner.com/en/articles/4-emerging-technologies-you-need-to-know-about) 2023

für seine 5 G-Sicherheit ausgezeichnet wurde. Der Bericht nennt Mobileum als

Musteranbieter für die 5 G-Sicherheit.



5 G-Netzwerke bringen eine neue Architektur mit sich, die stark von IT- und

Cloud-Technologien abhängt. Betreiber werden sich zunehmend der wachsenden

"Angriffsfläche" rund um ihre Dienste bewusst, was es entscheidend macht, neue

Schwachstellen effektiv zu managen und robuste Sicherheitsstandards zur

Verbesserung von Governance-, Risiko- und Compliance-Maßnahmen festzulegen.