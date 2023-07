BARCLAYS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 239 auf 248 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Umsatz des Triebwerkherstellers dürfte um 19 Prozent gestiegen sein, schrieb Analystin Milene Kerner in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (bereinigte Ebit-Marge) schätzt sie auf 13,2 Prozent. Die Expertin erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 wegen positiver Erwartungen an den Produkt- und Kostenmix./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 17:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 224,6EUR gehandelt.



