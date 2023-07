Es ist noch nicht lange her, da hat Goldexplorer Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) seine erste Ressourcenschätzung zum RC Gold-Projekt im Yukon vorgelegt. Mit nur 34 Bohrungen hatte man 1,34 Mio. Unzen Gold ab der Oberfläche nachgewiesen. Ein unserer Ansicht nach beeindruckender Erfolg, auf dem das Unternehmen nun mit seinem Sommerbohrprogramm aufbaut. Und das lässt sich erfolgreich an. Denn wie Sitka jetzt meldete, stieß man auch in den neuesten Bohrlöchern auf sichtbares Gold und konnte die bekannte Vererzung noch einmal ausweiten!

Die Ressource des RC Gold-Projekts setzt sich aus den Lagerstätten Blackjack und Eiger zusammen, die beide noch in alle Richtungen offenbleiben. Aktuell konzentriert sich das Unternehmen von CEO Corwin Coe darauf, die Vererzung von Blackjack zu erweitern. Dort hatte man als Teil der Gesamtressource 900.000 Unzen Gold bei durchschnittlich 0,83 g/t Gold nachgewiesen und seitdem bereits vier Bohrlöcher fertiggestellt. Bohrung Nummer Fünf - DDRCCC-23-047 – läuft zudem bereits. Plan der Bohrlochstandorte in der Blackjack Zone; Quelle Sitka Gold

Und bislang ist Sitka mit jeder dieser Bohrungen erfolgreich gewesen, konnte die Goldmineralisierung ausweiten und beobachtete dabei zudem in allen Bohrlöchern, die man bereits protokolliert hat (043, 044 und 045) sichtbares Gold! Man darf also sehr gespannt sein, was die noch ausstehenden Ergebnisse der Laboranalyse ergeben werden.

Für Bohrung 043 hatte Sitka bereits früher 422 Meter mit 0,74 g/t Gold ab der Oberfläche gemeldet, darunter 112 Meter mit 1,24 g/t Gold und 14 Meter mit 3,28 g/t Gold. Die Bohrung endet in Mineralisierung, sodass Sitka sie im Rahmen des Sommerbohrprogramms noch einmal vertiefte. Dabei, so das Unternehmen beobachtete man weitere 104,6 Meter an Goldvererzung, sodass die Gesamttiefe nun bei 526,4 Metern liegt!

„Die ersten Bohrlöcher, die während der Sommerbohrkampagne auf RC Gold abgeschlossen wurden, unterstreichen abermals das Expansionspotenzial unserer Goldlagerstätte Blackjack, wobei in jedem bisher aufgezeichneten Bohrloch zusätzliches sichtbares Gold beobachtet wurde“, kommentiert CEO Cor Coe. Diese Mineralisierung, in der sichtbares Gold in den Bohrlöchern auftritt, habe das Potenzial, die Tonnage der bekannten Vererzung von Blackjack „signifikant“ zu erhöhen, erklärte er weiter.

Sitka wies zudem darauf hin, dass die Bohrungen DDRCCC-23-044 und 045 von Bedeutung sind, da sie die bislang stärkste Alteration und Quarzsulfidentwicklung durchschnitten, die in der Metasedimenteinheit bei den bisherigen Bohrungen auf dem RC-Projekt festgestellt wurde. Das, so das Unternehmen, weise auf das Potenzial dieser Metasedimenteinheit hin, bedeutende Goldmineralisierung zu beherbergen.





Bohrkerne aus DDRCCC-23-044, die starke Quarzsulfid-Adern in den Metasedimenten zeigen; Quelle Sitka Gold

Fazit: Die Laborergebnisse zu den Proben der jüngsten Bohrungen stehen natürlich noch aus, doch deutet sich unserer Ansicht nach schon jetzt an, dass Sitka mit seinem Sommerbohrprogramm die bestehende Ressource erheblich erweitern können wird. Sichtbares Gold in den Bohrkernen ist zwar keine Garantie für hohe Goldgehalte, doch in der Regel ein gutes Indiz. Wir sind gespannt!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.