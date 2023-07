5 Tipps für eine erfolgreiche Flotten-Elektrifizierung (FOTO)

München (ots) - Die Elektrifizierung von Dienstwagen und Flotten ist ein

effizienter Schritt, um CO2-Emissionen in Unternehmen zu reduzieren und die

Mobilität umweltfreundlich zu gestalten. Bedingt durch gesetzliche Regelungen

wie die Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) der EU sowie

Erwartungen von Stakeholdern wie Kunden, Investoren oder Mitarbeitern, wird es

für Unternehmen immer wichtiger, klimafreundlich zu wirtschaften und zu agieren.

Die Senkung der Scope-1-Emissionen, also Emissionen von Firmen-Fahrzeugen und

-Gebäuden, stellt einen wesentlichen Ansatzpunkt für eine nachhaltige

Transformation dar. Darüber hinaus lohnt sich die Umstellung auf E-Dienstwagen

auch monetär, da beim E-Antrieb u. a. geringere Wartungskosten anfallen.



Viele Flottenverantwortliche sind noch unsicher, wie sie diesen komplexen

Prozess der Unternehmenstransformation bewältigen sollen. Envision Digital

(https://www.envision-digital.de/de-DE/home) , Spezialist für die ganzheitliche,

intelligente Elektrifizierung von Flotten, stellt in dieser Checkliste fünf

Tipps vor, wie die nachhaltige Elektrifizierung der Fahrzeugflotte gelingt - von

der Konzeptionierung bis hin zur effizienten Abrechnung.





Ein skalierbares Konzept entwickelnUm dem steigenden Bedarf an E-Ladelösungen am Bürostandort sowie bei denMitarbeitern langfristig gerecht zu werden, ist es essenziell, ein Konzept zuentwickeln, das skalierbar ist. Unternehmen bzw. Fuhrparkverantwortliche solltendabei folgendes berücksichtigen: die Anzahl der aktuell bestehendenElektrofahrzeuge in der Flotte, geplante Fahrzeugwechsel vom Verbrenner aufE-Antrieb in den kommenden Jahren sowie der Bedarf an Ladeinfrastruktur fürMitarbeiter zu Hause und am Arbeitsplatz. Auch sollte Ausschau nachFörderprogrammen und staatlichen Vorgaben, die bei der Umsetzung unterstützen,gehalten werden.Investitionssicherheit durch herstellerunabhängige Lösungen schaffenUm nicht nur kurzfristig, sondern auch in der Zukunft in der Lage zu sein,Ladeboxen der führenden Hersteller am Unternehmensstandort anbieten undinstallieren zu können, sollten sich Fuhrparkverantwortliche für ein Backendentscheiden, das hardwareagnostisch agiert. Dadurch erhöht sich die Flexibilitätund Investitionssicherheit der Flotten-Elektrifizierung, da verschiedeneLadestationen angebunden werden können, die gewisse Grundstandards (OCPP 1.6 undhöher) erfüllen. Zusätzlich sollten die Entscheider beachten, dass dieLadeinfrastruktur eichrechtskonform ist, sowohl bei den Ladestationen zu Hause