Sylt, Norderney und Tegernsee Wohneigentum in Urlaubsorten kostet bis zu 18.000 Euro pro Quadratmeter

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen

in ausgewählten deutschen Ferienorten zeigt:



- Hochpreisiges Sylt: In Kampen (18.381 Euro pro Quadratmeter) und List (13.020

Euro) ist Wohneigentum am teuersten

- Fünfstellige Quadratmeterpreise auch auf Norderney (12.785 Euro) und Juist

(10.234 Euro) - Sparpotenzial am Festland der Nordsee

- Ostsee: Hochpreisige Wohnungen in Timmendorfer Strand (6.628 Euro), günstiges

Stralsund (2.658 Euro)

- Tegernsee (11.081 Euro) ist teuerster Ferienort im Süden



Viele Deutsche träumen von einer eigenen Wohnung am Meer oder in den Bergen.

Doch Wohneigentum in populären deutschen Ferienregionen ist kostspielig - die

Quadratmeterpreise beliebter Urlaubsorte liegen schnell im fünfstelligen

Bereich. Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen in 68

ausgewählten deutschen Ferienorten zeigt: Am meisten zahlen Wohnungskäufer in

Kampen auf Sylt, wo der Quadratmeter im Durchschnitt 18.381 Euro kostet. Für

eine Wohnung mit 75 Quadratmetern im noblen Badeort sind somit mehr als eine

Million Euro fällig. In anderen Ferienregionen ist der Wohnungskauf dagegen auch

für Normalverdiener realisierbar.