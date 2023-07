BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat konkrete weitere Schritte für eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine gefordert. "Vom Gipfel in Vilnius muss ein klares Signal ausgehen, dass die Ukraine Nato-Mitglied wird, sobald der Krieg vorbei ist", erklärte die FDP-Politikerin am Dienstag. Sie warnte: "Deutschland darf unter keinen Umständen den Fehler vom Bukarester Gipfel 2008 wiederholen, der Ukraine die Mitgliedschaft zu verweigern, sondern muss aktiv an einem konkreten Fahrplan für ihren Nato-Beitritt mitarbeiten." Der Weg der Ukraine zu einer Mitgliedschaft ist ein Hauptthema bei dem Treffen in der litauischen Hauptstadt./cn/DP/ngu