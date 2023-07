Das im März angekündigte Eröffnungsprogramm, das Teil des 10-jährigen Jubiläums von Vuse ist, baut auf der Tradition der Marke auf, aufstrebende Talente zu unterstützen und die Kreativität zu fördern. Die Plattform spürt die aufregendsten lokalen Talente auf, die abseits des algorithmisch gesteuerten Mainstreams stehen. Sie feiert die Verschmelzung von Musik und Kunst, um die Kunstfertigkeit von Albumcovern wiederzubeleben, die in der digitalen Welt verloren gegangen ist. Den Teaser für die Serie finden Sie hier.

In den kommenden Monaten wird Vuse fünf einzigartige Folgen veröffentlichen, eine pro Stadt. Jede Folge rückt ein lokales Musik- und Kunsttalent ins Rampenlicht und beleuchtet gleichzeitig die wichtige Rolle der Straßen für die Zusammensetzung der Kreativen, die dort leben, In den Kurzfilmen, die in den kreativen Zentren und lokalen Szenevierteln von Dubai, Barcelona, Medellin, Johannesburg und Liverpool gedreht wurden, nehmen die internationale DJane, Produzentin und globale Markenbotschafterin von Vuse, Anfisa Letyago, und der legendäre Plattencover-Künstler Brian Cannon die Zuschauer mit auf eine Erkundungstour durch die Straßen, die das kulturelle Herz der jeweiligen Stadt ausmachen.

Der Vorhang der Underground-Szene wird gelüftet, und die Zuschauer werden vollständig in das Leben der ambitionierten Künstler eintauchen, die im Mittelpunkt jeder Folge stehen, sowie in die reiche Kultur der Communitys, die ihr musikalisches und künstlerisches Schaffen direkt beeinflusst haben. Die Filme werden die Vorurteile der Zuschauer gegenüber den Städten herausfordern und sie dazu einladen, sich kopfüber in die moderne Kultur und die lokalen Szenen zu stürzen, die in keinem Reiseführer zu finden sind.