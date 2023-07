Höhere Ziele und Aktienrückkäufe geben Daimler Truck Rückenwind

Der Nutzfahrzeughersteller hat nach eigenen Angaben bisher einen starken Jahresverlauf hinter sich, weshalb das Unternehmen am Vorabend nach Börsenschluss seine Jahresziele für Absatz, Umsatz und Gewinnmarge erhöht hatte. Zudem will der Dax-Konzern ab Anfang August eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Euro kaufen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Jahresziele und die Aussicht auf milliardenschwere Aktienrückkäufe haben Anleger am Dienstag bei Daimler Truck zum Zugreifen motiviert. Zum Handelsstart zeigten sich die Investoren zwar noch wenig entschlossen, doch spätestens nach einer Handelsstunde hatte sich der Kurs solide im Plus eingependelt, mit zuletzt 1,8 Prozent. Die Aktien näherten sich damit dem Anfang Juli erreichten Hoch seit März weiter an.

Dass das Management die Prognosen angehoben habe, ohne zumindest vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorzulegen, beweise das große Vertrauen des Managements in die kommenden Quartale, kommentierte ein Händler. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi lobte, Daimler Truck "liefere" derzeit von Quartal zu Quartal kontinuierlich ab. Die geschäftliche Entwicklung befinde sich auf einem in den vergangenen Jahren nie gesehenen Niveau.

Laut Stifel-Analyst Alexander Wahl impliziert der neue Margenausblick in der Mitte der Spanne ein Aufwärtspotenzial von rund 6 Prozent für die Markterwartungen an das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit). Ganz überraschend kommen für den Fachmann die höheren Ziele aber nicht. "Wir denken, dass eine Anhebung der Jahresprognose entweder mit dem Kapitalmarkttag oder spätestens mit der Berichterstattung für das zweite Quartal im August allgemein erwartet wurde."

Ähnlich äußerte sich auch Analyst Himanshu Agarwal von der US-Investmentbank Jefferies. Stifel-Experte Wahl hob zudem hervor, dass die Höhe des Aktienrückkaufs am oberen Ende der Markterwartungen liege.

Nach einigen Aufs und Abs beläuft sich das Plus seit dem Jahreswechsel auf gut zwölf Prozent. Auf 17 Prozent Zuwachs sitzen all jene, die zum bisherigen Jahrestief Ende Mai eingestiegen sind. Damals war der Kurs mit 27,57 Euro auf das niedrigste Niveau seit November 2022 gefallen. Inzwischen kostet ein Anteilsschein wieder mehr als 32 Euro.

Das Papier sei einer der "Top-Performer" im Sektor in den vergangenen drei Monaten gewesen, merkte Goldman-Sachs-Analystin Daniela Costa an. Noch immer aber notiere die Aktie mit einem Abschlag von 50 Prozent auf den Sektor, gemessen am Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis. Selbst im Vergleich zum direkten Wettbewerber Volvo sei Daimler Truck an der Börse noch um gut ein Drittel billiger zu haben.

Die Goldman-Expertin sieht daher Luft für einen Kursanstieg. Auch Costa rechnet damit, dass die zuletzt bereits gestiegenen Markterwartungen nun noch weiter zulegen dürften - für das operative Ergebnis (Ebit) im Industriesegment in diesem Jahr um einen einstelligen Prozentsatz.

Von dem an diesem Nachmittag anstehenden Kapitalmarkttag erhofft sich die Expertin noch einige aufschlussreiche Erklärungen etwa dazu, wie lange das Unternehmen aktuell zuverlässig in die Zukunft blicken könne und wie sich die Auftragslage und die Preiserwartungen des Managements entwickelten./tav/tih/jha/

Die Daimler Truck Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 32,50EUR gehandelt.