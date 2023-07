KfW bei Digitalisierung und Refinanzierung erfolgreich

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW hat im ersten Halbjahr 2023 bereits 54 Mrd. EUR an den internationalen

Kapitalmärkten aufgenommen - Refinanzierungsvolumen von 85 Mrd. EUR für

Gesamtjahr bestätigt

- Investoren schätzen Aufstockungen ausstehender KfW-Anleihen wegen erhöhter

Liquidität

- Green Bonds: Umgerechnet 6,7 Mrd. EUR über Emissionen in 5 Währungen

aufgenommen - Jahresziel unverändert bei 10 Mrd. EUR

- Digitalisierungsinitiativen bleiben im Fokus



Die KfW beschafft den Großteil der Mittel, die sie zur Erfüllung ihres

Förderauftrags benötigt, über die Emission von Schuldverschreibungen an den

internationalen Finanzmärkten. Um diese Refinanzierungsaktivitäten weiter zu

optimieren, befasst sich die KfW seit einiger Zeit verstärkt mit

Digitalisierungs-initiativen und hat hier in den vergangenen Monaten wichtige

Meilensteine erreicht.