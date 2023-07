Heil für günstigen 'Brückenstrompreis' für Industrie

WITTEN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil unterstützt die Idee eines staatlich subventionierten Strompreises für die Industrie. "Ich glaube, es wird so eine Art von Brückenstrompreis geben müssen für die Grundstoffindustrien in Deutschland, wie das auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist", sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Besuch der Deutschen Edelstahlwerke in Witten im Ruhrgebiet.

Es gehe um eine Brücke, bis die Erneuerbaren Energien ausgebaut seien und Strom günstiger werde, sagte Heil. "Wir werden eine Lösung bis dahin für einen überschaubaren Zeitraum miteinander verabreden müssen, damit Grundstoffindustrie in Deutschland diese Transformation auch packt."