Auf dem Weg zur girocard 4.0 / Kreditwirtschaft pilotiert Altersverifikation für Smartphone und Smartwatch (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Die Deutsche Kreditwirtschaft treibt die technische

Entwicklung der girocard weiter voran und bringt die Altersverifikation in einem

Pilotprojekt nun auch in Smartphone und Smartwatch. Damit erweitert sie ihr

Debit-Zahlungssystem und gibt den Auftakt für das Zukunftsprojekt girocard 4.0.

Die neue Funktion ermöglicht bei Produkten, für deren Kauf ein Mindestalter

erforderlich ist, das Alter künftig auch mit der digitalen girocard direkt beim

Bezahlvorgang zu überprüfen. Die girocard bietet Kund:innen und Handel damit

gleichermaßen neuen Bezahlkomfort sowie reibungslose Abläufe - vorteilhaft ist

dies zum Beispiel an Automaten und unbedienten Kassen.



Anders als die bisherige Altersverifikation der girocard wird das neue Verfahren

online durchgeführt und ist damit auch für die digitale girocard in Smartphone

und Smartwatch geeignet. Diese Online-Variante pilotiert nun die EURO

Kartensysteme GmbH (EKS) in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher

Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller e.V. (BDTA).