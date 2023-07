PAYBACK glänzt als "Digitaler Vorreiter 2023" - F.A.Z.-Institut und IMWF verleihen die Auszeichnung "Deutschlands digitaler Vorreiter" auf dem "16. Deutschen Marken-Summit"

Frankfurt (ots/PRNewswire) - Digitale Vorreiter verstehen es, die

Digitalisierung zu nutzen, um echte Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Sie

optimieren nicht nur Prozesse. Sie geben sich nicht mit der Digitalisierung von

Vorhandenem zufrieden. Sie erfinden sich neu. Sie haben den Mut, ihr

Geschäftsmodell neu auszurichten. Sie bieten Kund:innen Mehrwerte, die ohne

konsequente Digitalisierung nicht möglich wären. Das hat Auswirkungen auf die

Wahrnehmung von digitalen Vorreitern - Marken werden erfolgreich repositioniert

und neu aufgeladen.



Mit dem Preis "Digitaler Vorreiter 2023" zeichnen das F.A.Z.-Institut

(https://www.faz-institut.de/plattformen/veranstaltungskalender/) und das IMWF

Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (https://www.imwf.de/) den

erfolgreichsten digitalen Vorreiter in Deutschland aus.





F.A.Z.-Institut und IMWF zeichnet PAYBACK(https://www.payback.de/info/ueber-payback) deshalb im Rahmen des " 16.Deutschen Marken-Summit (https://www.marken-summit.de/) " am 12. Juli 2023 mitdem Preis "Digitaler Vorreiter 2023" aus. Den Preis übergibt Jörg Forthmann,geschäftsführender Gesellschafter des IMWF.Der Marken-Summit 2023 findet am 12. und 13. Juli im neuen Konferenzzentrum "TheStage" von Deloitte in Düsseldorf statt. Im Fokus steht, wie sich Unternehmenund deren Marken mithilfe von neuen Strategien, Tools und Methoden erfolgreichund innovativ positionieren können.Zum HintergrundDie PAYBACK GmbH ist die Betreiberfirma des marktführenden BonusprogrammsPAYBACK. In Deutschland startete es im März 2000 und belohnt heute über 31 Mio.Kund:innen mit Punkten beim Einkaufen. Daneben gibt es PAYBACK in neun weiterenLändern, u.a. in Österreich, Italien und Polen. Als Multipartner-Bonusprogrammunterscheidet sich PAYBACK stark von unternehmensgebundenen, einzelnenKundenkarten: Mit 680 Partnerunternehmen unter einem Dach profitierenNutzer:innen schnell von Vorteilen und Ersparnissen, die Unternehmen von derEffizienz und Effektivität eines ausgeklügelten Data Driven Marketing. PAYBACKhat das Programm sehr früh digitalisiert, die PAYBACK App wird schon von über 11Mio. User:innen in Deutschland genutzt. Seit 2010 ist das Unternehmen Teil der American Express Gruppe.Über die StudieDas IMWF - Institut für Management- und Wirtschaftsforschung analysierte imAuftrag des F.A.Z.-Instituts die Markenwahrnehmung von 5.000 Unternehmen.Pressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHBianca LabitzkePariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 75 91-2860E-Mail: b.labitzke@faz-institut.deView original content to downloadmultimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/payback-glanzt-als-digitaler-vorreiter-2023--faz-institut-und-imwf-verleihen-die-auszeichnung-deutschlands-digitaler-vorreiter-auf-dem-16-deutschen-marken-summit-301873930.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171043/5555193OTS: F.A.Z.-Institut; IMWF