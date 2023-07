Wirtschaft Dax am Mittag im Plus - Anleger bleiben insgesamt zurückhaltend

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem freundlichen Start zunächst nachgelassen, ist zum Mittag jedoch zurück in den grünen Bereich geklettert. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 15.725 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hatte am Mittag mitgeteilt, dass die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren sich im Juli verschlechtert haben. Der entsprechende Index sank gegenüber dem Vormonat um 6,2 Punkte auf nun -14,7 Zähler.