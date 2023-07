Neue Partnerschaften und investitionsfreundliche Reformen auf dem zehnten Wirtschaftsforum der Mongolei in Ulaanbaatar angekündigt

ULAANBAATAR, Mongolei, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Das zehnte Wirtschaftsforum der Mongolei (MEF) wird heute in Ulaanbaatar fortgesetzt, während die Regierung, zwei neue Einrichtungen zur Förderung von Investitionen im Land sowie neue Partnerschaften mit Elon Musks SpaceX und dem führenden Geolocation-Unternehmen What3Words ankündigt. Dies folgt auch auf die jüngste Anhebung des für die Mongolei prognostizierten Wirtschaftswachstums im Jahr 2023.

2.200 Gäste aus aller Welt – darunter führende Vertreter globaler Unternehmen, des dritten Sektors und multilateraler Organisationen – kommen zu dieser zweitägigen Veranstaltung (9. bis 10. Juli) zusammen, um zu erörtern, wie sie partnerschaftlich mit der mongolischen Regierung zusammenarbeiten können, um ihr Ziel zu erreichen, das BIP des Landes bis 2030 zu verdoppeln und die Mongolei bis zur Mitte des Jahrhunderts zu einem führenden Land in der Region zu machen.

Die Vision 2050 und die im Jahr 2022 angekündigte neue Konjunkturpolitik geben eine klare strategische Richtung für die nachhaltige Entwicklung der Mongolei vor, auf die sich das weitere politische Programm der Regierung stützt. Diese Ausrichtung hat bisher rasche Fortschritte ermöglicht und bildet die Grundlage für die jüngste Runde von Meilensteinen, die dieses Jahr auf dem Forum bekanntgegeben wurden.

Heute Morgen kündigte die Regierung die Gründung des Zentrums für private Partnerschaften (Private Partnership Centre) und der Investitions- und Handelsagentur (Investment and Trade Agency) an, um mehr Investitionen im Land zu fördern. Die Investitions- und Handelsagentur wird beispielsweise eine „Brücke für die Wirtschaft in der Mongolei" darstellen, indem sie Unterstützung beim Schutz der legitimen Rechte und Interessen von Investoren leistet, die Diversifizierung der Importe fördert und die Wettbewerbsfähigkeit von importsubstituierenden Branchen verbessert.

Der Minister für Wirtschaft und Entwicklung und stellvertretende Premierminister Khurelbaatar Chimed erläuterte in seiner Grundsatzrede auf dem Forum heute Morgen die Investitionsmöglichkeiten in der Mongolei und die Absicht der Regierung, den Entwurf des Investitionsgesetzes zu ändern, um neue Investitionspartnerschaften zu erleichtern.

Die Zahlen zeigen, dass der Fokus der Regierung auf die Beseitigung von Wachstumshindernissen durch die im Dezember 2021 vorgestellte Neue Konjunkturpolitik in Höhe von 49 Milliarden US-Dollar sowie die Vision 2050 weiterhin Ergebnisse liefert. Nach einem über den Prognosen liegenden Wachstum von 4,8 % im Jahr 2022 – wovon 1,1 % auf die Neue Konjunkturpolitik zurückzuführen sind – und einem Wachstum von 7,9 % im ersten Quartal dieses Jahres wurde die Wachstumsprognose des Landes für 2023 von 5 % auf 6 % angehoben. Die Wachstumsprognose für 2024 liegt nun bei 6,5 %.