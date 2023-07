vHive führt bahnbrechende schlüsselfertige Lösung zur Windturbineninspektion ein

Tel AVIV-JAFFA, Israel (ots/PRNewswire) - Im Bereich Software für digitale

Zwillinge führendes Unternehmen revolutioniert Inspektion von Windturbinen mit

autonomer Datenerfassung und auf KI basierender Analytik



vHive (https://www.vhive.ai/) , ein marktführendes Softwareunternehmen, das sich

auf die Digitalisierung von Unternehmensgütern spezialisiert hat, gibt stolz

sein Leistungsvermögen auf dem Gebiet innovativer schlüsselfertiger Lösungen für

die Windturbinenbranche bekannt. vHive nutzt seine patentierte Technologie zur

autonomen Datenerfassung und ermöglicht so eine präzise und schnelle Erfassung

von Windturbinen in der jeweils passenden Größenordnung, was Ausfallzeiten

reduziert und die Betriebsleistung erhöht.