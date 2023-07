Troilus erweitert die Zone X22 erneut und durchteuft hohe Gehalte von 103,81 g/t AuÄq auf 1 m, 14,68 g/t AuÄq auf 7 m, 3,10 g/t AuÄq auf 17 m und 3,29 g/t AuÄq auf 11 m

Diese Ergebnisse zeigen eine starke Kontinuität zwischen den zuvor niedergebrachten Löchern auf und unterstreichen weiterhin die hochgradigen Trends dieser Zone (siehe Lageplan in Abbildung 1 und Abschnitte in den Abbildungen 2 und 3).

Die vorliegenden Ergebnisse sind Teil eines Abgrenzungsbohrprogramms, das sich auf den hochgradigen, von Nordosten nach Südwesten streichenden Deformationskorridor konzentriert, der die Zone X22 kennzeichnet. Es sind weitere Infill-Bohrungen über rund 4.000 Meter geplant, um die für eine Einstufung in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen erforderlichen Abstände zu erreichen.

Alle gemeldeten Ergebnisse befinden sich vollständig außerhalb der Grubenmodelle aus der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) und sollen in der bevorstehenden Mineralressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden.

Wichtigste Abschnitte aus Zone X22:

- Bohrloch X22-23-042 durchteufte einen hochgradigen Abschnitt mit 103,81 g/t AuÄq auf 1 m sowie 1,09 g/t AuÄq auf 45 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 82 m mit 0,83 g/t AuÄq und erweiterte die Mineralisierung damit um 100 m in Einfallrichtung des Bohrlochs X22-23-069, welches 0,73 g/t AuÄq auf 55 m, einschließlich 5,35 AuÄq auf 1 m durchteufte (siehe Abbildung 3). Die Mineralisierung ist weiterhin zur Erweiterung in der Tiefe offen.

- Bohrloch X22-23-067 durchteufte 14,68 g/t AuÄq auf 7 m, einschließlich 133,12 g/t AuÄq auf 0,7 m

- Bohrloch X22-23-066 durchteufte 3,29 g/t AuÄq auf 11 m, einschließlich 24,56 g/t AuÄq auf 1 m and 3,10 g/t AuÄq auf 17 m, einschließlich 7,26 g/t AuÄq auf 3 m, und erweiterte die Mineralisierung damit um 50 m in Einfallrichtung des zuvor gemeldeten Bohrlochs 87-22-446 (siehe Abbildung 2).

- Bohrloch X22-23-044 lieferte 5,03 g/t AuÄq auf 3 m, einschließlich 10,17 g/t AuÄq auf 1 m und erweiterte die Mineralisierung damit um 50 m in Einfallrichtung des Bohrlochs X22-23-066, welche weiterhin zur Erweiterung in der Tiefe offen ist (siehe Abbildung 2).

- Bohrloch X22-23-057 durchteufte 2,75 g/t AuÄq auf 2,4 m an der Oberfläche und 1,38 g/t AuÄq auf 12 m, einschließlich 4,94 g/t AuÄq auf 1 m und bestätigte damit die Kontinuität der Mineralisierung auf 100 m in Einfallrichtung des zuvor gemeldeten Bohrlochs 87-22-410 bzw. auf 50 m entgegen der Einfallrichtung des früheren Bohrlochs X22-23-023 (siehe Abbildung 2).

Justin Reid, CEO von Troilus Gold, sagt dazu: „Die Bohrungen in der Zone X22 beeindrucken uns nach wie vor und lieferten einige der höchstgradigen und beständigsten Abschnitte in der Geschichte von Troilus. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Bohrungen bei X22 ein bereits starkes Projekt optimieren werden, wobei die hohen Gehalte in Oberflächennähe das Abraumverhältnis der Mine verbessern und sich positiv auf die Minenplanung auswirken werden. Die jüngsten beträchtlichen Regenfälle in Quebec haben zu einer gewissen Entspannung der Waldbrandsituation in der Region Eeyou-Istchee James Bay geführt, und die Betriebstätigkeiten an unserem Standort werden langsam wieder aufgenommen, nachdem die Regierung die Genehmigung für den Zugang zu unserem Camp erteilt hat. Wir gehen davon aus, dass wir die Bohr- und Explorationsaktivitäten in der kommenden Woche wieder aufnehmen werden, wobei wir die Situation natürlich genau im Auge behalten, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der örtlichen Gemeinden zu gewährleisten.“

Die nordöstlichste Region von X22 weist starke Gehalte und Mineralisierungskontinuität nahe der Oberfläche auf. Mächtige Mineralisierungsabschnitte wie 0,83 g/t AuÄq auf 82 m in Bohrloch X22-23-042 sind durch eine durchdringende Biotitalteration mit eingesprengten Sulfiden sowie durch Scherzonen mit Serizitalteration und felsische Porphyrgänge gekennzeichnet. Hochgradige Abschnitte wie 103,81 g/t AuÄq aus Bohrloch X22-23-042 zeichnen sich durch verstärkt eigenständige Strukturen aus, die semi-massiven Pyrrhotin und Chalkopyrit enthalten. Die strategische Durchführung des Bohrprogramms bei X22 hat den mineralisierten Trend rasch erweitert und definiert, der sich nun über rund 1 Kilometer erstreckt und sich voraussichtlich positiv auf die wirtschaftlichen Kennzahlen in der bevorstehenden Machbarkeitsstudie auswirken wird, die nach wie vor planmäßig vor Ende des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen werden soll.

Abbildung 1: Lageplan der Zone X22 mit aktuellen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern

Abbildung 2: Abschnitt 13,275N (A-A' in Abbildung 1) mit den neuen Ergebnissen der Bohrlöcher X22-23-044, X22-23-066 und X22-23-057

Abbildung 3: Abschnitt 13,075N (B-B' in Abbildung 1) mit den neuen Ergebnissen der Bohrlöcher X22-23-042 und X22-23-069

Tabelle 1: Bohrergebnisse aus der Zone X22

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m) innerhalb/außerhalb des Grubenmodells der PEA 2020 Au-Gehalt (g/t) Cu-Gehalt (%) Ag-Gehalt (g/t) AuÄq-Gehalt (g/t) X22-23-017 29,8 59 29,2 außerhalb 0,42 0,07 1,06 0,52 einschl. 32 32,5 0,5 außerhalb 1,20 0,07 1,10 1,30 einschl. 48 49 1 außerhalb 1,55 0,19 4,10 1,83 einschl. 54 55 1 außerhalb 1,31 0,04 0,25 1,36 einschl. 57 58 1 außerhalb 0,79 0,10 1,10 0,93 65 66 1 außerhalb 0,72 0,14 1,40 0,91 75 76 1 außerhalb 0,75 0,09 0,70 0,87 77 78 1 außerhalb 0,60 0,12 1,40 0,76 97 98 1 außerhalb 1,29 0,05 0,25 1,36 115 116 1 außerhalb 0,82 0,04 0,25 0,88 118 122 4 außerhalb 0,91 0,07 3,43 1,03 134 135 1 außerhalb 0,97 0,05 0,50 1,03 145 184 39 außerhalb 0,56 0,06 0,85 0,65 einschl. 145 147 2 außerhalb 0,75 0,15 1,15 0,96 einschl. 156 172 16 außerhalb 0,74 0,08 1,39 0,86 einschl. 175 178 3 außerhalb 1,02 0,10 1,07 1,16 einschl. 181 184 3 außerhalb 0,76 0,03 0,40 0,81 X22-23-018 61 67 6 außerhalb 0,45 0,07 1,05 0,55 einschl. 62 63 1 außerhalb 0,90 0,10 1,20 1,04 86 97 11 außerhalb 0,41 0,07 1,03 0,50 einschl. 95 97 2 außerhalb 1,02 0,08 1,80 1,15 126 127 1 außerhalb 0,97 0,03 1,00 1,02 X22-23-026 24 25 1 inside 0,98 0,06 2,00 1,07 X22-23-042 166 167 1 außerhalb 102,50 0,82 26,80 103,81 188 189 1 außerhalb 1,21 0,03 0,70 1,25 287 369 82 außerhalb 0,70 0,10 0,84 0,83 einschl. 323 368 45 außerhalb 0,92 0,13 1,10 1,09 X22-23-043 43 44 1 außerhalb 0,72 0,15 1,60 0,93 51 52 1 außerhalb 1,01 0,02 0,25 1,04 199 200 1 außerhalb 0,83 0,09 2,98 0,98 einschl. 202 203 1 außerhalb 1,65 0,22 5,70 1,99 einschl. 204 205 1 außerhalb 1,43 0,09 3,90 1,58 217 219 2 außerhalb 1,28 0,17 1,58 1,51 262 289 27 außerhalb 0,69 0,08 1,18 0,80 einschl. 282 283 1 außerhalb 1,96 0,22 4,40 2,28 einschl. 287 288 1 außerhalb 2,18 0,21 1,70 2,46 327 332 5 außerhalb 0,75 0,10 0,25 0,88 X22-23-044 81 82 1 außerhalb 1,24 0,21 2,70 1,53 191 194 3 außerhalb 4,71 0,24 1,67 5,03 einschl. 191 192 1 außerhalb 9,54 0,47 3,30 10,17 einschl. 193 194 1 außerhalb 3,96 0,20 0,90 4,23 202 207 5 außerhalb 0,72 0,01 0,25 0,74 205 207 2 außerhalb 1,33 0,01 0,25 1,34 247 248 1 außerhalb 1,14 0,05 0,25 1,20 252 256 4 außerhalb 0,71 0,09 13,45 0,97 einschl. 252 253 1 außerhalb 0,97 0,33 52,70 1,95 einschl. 255 256 1 außerhalb 1,75 0,02 0,60 1,78 266 267 1 außerhalb 2,05 0,02 0,50 2,08 274 277 3 außerhalb 0,68 0,05 1,58 0,76 einschl. 276 277 1 außerhalb 1,15 0,07 3,50 1,28 288 290 2 außerhalb 1,22 0,02 1,33 1,27 358 364 6 außerhalb 0,95 0,01 0,73 0,97 einschl. 359 360,2 1,2 außerhalb 2,30 0,02 1,80 2,34 einschl. 363 364 1 außerhalb 1,18 0,00 0,25 1,18 386 399 13 außerhalb 0,74 0,01 0,28 0,76 einschl. 386 388,15 2,15 außerhalb 2,53 0,01 0,25 2,55 einschl. 398 399 1 außerhalb 1,19 0,01 0,25 1,20 403 410 7 außerhalb 0,68 0,02 0,53 0,70 einschl. 407 409 2 außerhalb 1,17 0,04 0,90 1,23 X22-23-046 65 66 1 außerhalb 0,76 0,52 6,80 1,48 72 73 1 außerhalb 3,18 0,67 5,80 4,08 91 92 1 außerhalb 6,93 0,27 6,50 7,33 218 219 1 außerhalb 1,25 0,02 0,50 1,28 224 225 1 außerhalb 15,55 0,01 0,25 15,57 240 241 1 außerhalb 2,58 0,00 0,25 2,59 248 249 1 außerhalb 3,26 0,01 0,25 3,27 264 265 1 außerhalb 1,09 0,01 0,25 1,10 290 295 5 außerhalb 1,24 0,02 0,30 1,27 einschl. 291 292 1 außerhalb 2,84 0,03 0,50 2,89 einschl. 294 295 1 außerhalb 2,04 0,03 0,25 2,08 408 409 1 außerhalb 1,02 0,00 0,25 1,02 X22-23-056 15 28 13 außerhalb 1,49 0,01 0,93 1,51 einschl. 24 28 4 außerhalb 3,11 0,03 2,23 3,18 X22-23-057 17,6 20 2,4 außerhalb 2,37 0,18 14,78 2,75 47 48 1 außerhalb 1,05 0,00 0,25 1,06 92 94 2 außerhalb 0,95 0,00 0,25 0,95 118 130 12 außerhalb 1,37 0,00 0,25 1,38 einschl. 122 123 1 außerhalb 4,93 0,00 0,25 4,94 einschl. 124 125 1 außerhalb 2,95 0,00 0,25 2,96 einschl. 129 130 1 außerhalb 3,38 0,01 0,25 3,40 139 140,5 1,5 außerhalb 1,04 0,00 0,25 1,05 165 170,5 5,5 außerhalb 1,57 0,08 5,19 1,72 einschl. 169,6 170,5 0,9 außerhalb 7,16 0,29 19,10 7,72 X22-23-059 96 97 1 außerhalb 25,90 0,10 6,20 26,09 111 112 1 außerhalb 1,15 0,01 4,90 1,20 137 162 25 außerhalb 0,68 0,01 0,47 0,71 einschl. 143 146 3 außerhalb 1,25 0,02 0,55 1,28 einschl. 152 153 1 außerhalb 3,05 0,07 2,50 3,17 173 180 7 außerhalb 0,69 0,02 0,47 0,71 einschl. 175 177 2 außerhalb 1,18 0,01 0,25 1,19 200 201 1 außerhalb 3,00 0,12 2,10 3,18 X22-23-060 60 61 1 außerhalb 1,16 0,09 3,10 1,30 191 192 1 außerhalb 4,30 0,00 0,25 4,31 249 250 1 außerhalb 2,47 0,01 0,25 2,48 X22-23-066 198 209 11 außerhalb 3,20 0,06 2,16 3,29 einschl. 201 202 1 außerhalb 24,40 0,07 6,90 24,56 212 213 1 außerhalb 1,18 0,13 7,00 1,41 217 218 1 außerhalb 0,84 0,13 7,10 1,08 341 342 1 außerhalb 1,05 0,06 0,25 1,13 343 360 17 außerhalb 3,04 0,04 0,52 3,10 einschl. 343 344 1 außerhalb 3,81 0,02 0,25 3,84 einschl. 351 354 3 außerhalb 7,24 0,01 0,25 7,26 einschl. 358 360 2 außerhalb 6,26 0,01 0,58 6,28 371 372 1 außerhalb 1,74 0,02 1,00 1,77 X22-23-067 171 178 7 außerhalb 14,54 0,10 1,22 14,68 einschl. 171 171,6 0,6 außerhalb 1,05 0,12 2,40 1,22 einschl. 171,6 172,3 0,7 außerhalb 133,00 0,07 3,40 133,12 einschl. 175 176 1 außerhalb 5,73 0,15 1,30 5,94 einschl. 177 178 1 außerhalb 0,88 0,15 0,90 1,08 195 213 18 außerhalb 0,73 0,08 1,01 0,84 einschl. 195 198 3 außerhalb 1,09 0,07 1,97 1,21 einschl. 204 213 9 außerhalb 0,93 0,11 0,98 1,07 317 318 1 außerhalb 1,44 0,00 0,25 1,45 X22-23-069 106 109 3 außerhalb 2,66 0,01 0,25 2,68 einschl. 106 107 1 außerhalb 6,15 0,03 0,25 6,19 218 226 8 außerhalb 0,81 0,10 0,89 0,94 einschl. 218 219,5 1,5 außerhalb 1,05 0,05 0,80 1,12 einschl. 221 222 1 außerhalb 0,83 0,14 1,00 1,02 einschl. 225 226 1 außerhalb 1,20 0,08 0,50 1,31 259 314 55 außerhalb 0,60 0,09 0,61 0,73 einschl. 272 273 1 außerhalb 1,66 0,27 1,70 2,01 einschl. 285 286 1 außerhalb 5,27 0,06 0,25 5,35 einschl. 298 299 1 außerhalb 2,31 0,12 0,50 2,46 X22-23-070 125 127 2 außerhalb 0,74 0,10 4,30 0,91 171,6 172,2 0,6 außerhalb 10,60 0,44 9,70 11,25 297 324 27 außerhalb 0,95 0,12 1,50 1,12 einschl. 297 298 1 außerhalb 4,19 0,22 11,20 4,59 einschl. 302 303 1 außerhalb 2,61 0,22 1,40 2,90

*Anmerkung: Bei den in dieser Pressemeldung gemeldeten Bohrabschnitten handelt es sich um Kernlängen im Bohrloch, da die wahre Mächtigkeit anhand der verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden kann.

Qualitätssicherung und -kontrolle

Während des Bohrprogramms in der Zone X22 wurden Analyseproben in einer Länge von einem Meter aus dem NQ-Kern genommen und in die Hälfte zersägt. Eine Hälfte wurde zur Analyse an ALS Laboratory, ein zertifiziertes, kommerzielles Labor, geschickt, und die andere Hälfte wurde für Ergebnisse, Gegenproben und zukünftige Referenz einbehalten. Alle Proben wurden einem strengen QA/QC-Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle unterzogen. Dabei wurden eine zertifizierte mineralisierte Standardprobe und eine Leerprobe in jede Serie von 25 Proben eingebracht. Jede Probe wurde standardgemäß auf 85 % zerstoßen, zu 75 Mikrometern in 500 Gramm-Spaltproben. Die Proben wurden mit Hilfe einer Ein-AT-(30 g)-Brandprobe mit AA-Abschluss analysiert. Bei Ergebnissen von mehr als 3,5 g/t Au wurde die Analyse mit einem gravimetrischen Abschluss wiederholt. QA/QC-Proben wurden einer 50 Gramm-Brandprobe unterzogen. Neben Goldanalysen nahm ALS Laboratory Multi-Element-Analysen mit ME-ICP61-Analyse für 33 Elemente und Viersäuren-ICP-AES-Aufschluss vor.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Nicolas Guest, P.Geo., Senior Project Geologist, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Guest ist ein Angestellter von Troilus und steht gemäß NI 43-101 in einem Naheverhältnis zum Unternehmen.

Über Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Troilus ist im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec angesiedelt, wo es über eine strategische Liegenschaft mit 1.420 km2 Grundfläche innerhalb des Grünsteingürtels Frôtet-Evans verfügt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Caroline Arsenault

VP Corporate Communications

+1 (647) 407-7123

info@troilusgold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung der Mineralressourcen im aktualisierten Mineralressourcenbericht kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Es gibt keine Sicherheit, dass die angedeuteten Mineralressourcen zu wahrscheinlichen Mineralreserven umgewandelt werden können bzw. dass der aktualisierte Mineralressourcenbericht realisiert wird.

Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die PEA ist mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten behaftet. Weitere Informationen zu den wichtigsten Annahmen, Parametern, Methoden und Bestimmungsrisiken, die mit dem Vorstehenden in Zusammenhang stehen, finden Sie weiter unten und im jüngsten technischen Bericht des Unternehmens, der auf SEDAR verfügbar ist

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Auswirkungen des laufenden Bohrprogramms und der Ergebnisse auf das Unternehmen; der möglichen Wirtschaftlichkeit des Projekts und des Verständnisses des Projekts durch das Unternehmen, das Erschließungspotenzial und den Zeitplans des Projekts; der Schätzung der Mineralressourcen; der Realisierung der geschätzten Mineralressourcen; des Zeitplan und des Umfangs der geschätzten zukünftigen Exploration; die erwarteten Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms 2022 des Unternehmens und dessen mögliche Auswirkungen auf den möglichen Umfang der Mineralressourcenschätzung; die Kosten zukünftiger Aktivitäten; die Kapital- und Betriebsausgaben; der Erfolg der Explorationsaktivitäten; die erwartete Fähigkeit der Investoren, weiterhin von den niedrigen Entdeckungskosten des Unternehmens, dem technischen Know-how und der Unterstützung durch die lokalen Gemeinden zu profitieren. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ bzw. „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, "beabsichtigt", "setzt fort“, „nimmt an“ bzw. „nimmt nicht an“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder an Aussagen erkannt werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „könnte“, „können“, „würden“, „werden“ oder „dürften“. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Tatsachen, die, wenn sie nicht zutreffen, dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem Troilus in Zukunft tätig sein wird. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursvolatilität und Wettbewerb. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass es keine Gewissheit gibt, dass das Explorationsprogramm zu einer Erweiterung der Mineralressourcen führt; Risiken und Unsicherheiten, die Mineralressourcenschätzungen inhärent sind; die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf die Aktivitäten des Unternehmens (einschließlich und ohne Einschränkung auf seine Mitarbeiter und Lieferanten) und die Wirtschaft im Allgemeinen; die Auswirkungen der Erholung nach der COVID 19-Pandemie und deren Auswirkungen auf Gold und andere Metalle; Erhalt notwendiger Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralpreise; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe; Umwelt- und andere Risiken der Bergbaubranche, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten technischen Bericht und in anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Troilus versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Troilus verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Troilus Gold Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 0,327EUR gehandelt.