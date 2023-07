Latitude Uranium identifiziert neue potenzielle Bohrziele bei Angilak seit Bohrstart und erste Ergebnisse bis Ende Juli

Toronto, ON, 11. Juli 2023 – Latitude Uranium Inc. ("Latitude Uranium", "LUR" oder das "Unternehmen") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FRA: EI1 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uraniu ...) freut sich, den Abschluss einer luftgestützten radiometrischen Untersuchung auf seinem Grundstück Angilak in Nunavut, Kanada, bekannt zu geben. Ziel der Untersuchung war es, neue Ziele innerhalb und außerhalb des Lac 50 Trends zu identifizieren und die Korrelation mit den bestehenden Bodenproben zu bewerten, um den Umfang der manuellen Bodenproben zu reduzieren und somit die Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. LUR hat mit seinem Bohrprogramm 2023 begonnen; die Ergebnisse werden für Ende Juli erwartet.