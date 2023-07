Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erlebt die Solarindustrie einen Boom sondergleichen. Die großen Unternehmen melden starke Zuwächse. Doch der Zubau an neuen Kapazitäten macht auch den Ausbau von Energiespeichern nötig. Ohne Vanadium wird es hier kaum gehen.

Die Solarindustrie befindet sich weltweit in einer neuen Boomphase. Die Lieferkettenprobleme, die während der vergangenen Jahre für sehr hohe Preise bei Modulen und Zellen sorgten, sind Vergangenheit. Die Industrie schaut wieder nach vorne und profitiert dabei vom Willen vor allem westlicher Regierungen, aber auch von stark wachsenden Ländern wie China und Indien, die aus der Sonne gewonnen Energie deutlich auszubauen.

Und so verwundert es nicht, dass es hier in diesem Jahr zu einer Wachablösung kommen könnte. So prognostiziert die Internationale Energieagentur IEA; dass 2023 erstmals mehr Geld in die Solarindustrie als in die Ölindustrie fließen wird. Dabei werden für den Solarbereich bis Ende Dezember rund 390 Mrd. US-Dollar an neuen Investments erwartet. Noch zehn Jahre zuvor lagen die Investments in der Ölindustrie mit mehr als 600 Mrd. US-Dollar viermal so hoch wie im Solarbereich.

Dazu kommt, dass sich bestimmte Förderprogramme erst jetzt entfalten werden. So investieren die USA im Rahmen des Inflation Reduction Act massiv in den Ausbau der Erneuerbaren Energien. So werden auf Bundesebene beispielsweise entsprechende Investments mit Steuergutschriften gefördert. Auch in China geht der Ausbau massiv weiter. Dort soll die neu installierte Kapazität in diesem Jahr allein über der gesamten Kapazität der USA liegen, wie Analysten schätzen.

Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien steigt auch die Bedeutung von Energiespeichern. Denn nicht immer wird der Strom gebraucht, wenn auch die Sonne scheint. Dementsprechend gewinnen insbesondere im Solarbereich, aber auch bei der Strominfrastruktur Vanadium Redox-Flow Batterien eine immer größere Bedeutung. Diese Energiespeicher überzeugen im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien durch ihre Langlebigkeit. Ihnen wird eine Betriebsdauer von 15 Jahren und mehr ohne Leistungsverlust unterstellt. Demensprechend eignen sie sich perfekt für Solar- oder Windparks.