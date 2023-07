ROUNDUP/Vertiefte Neurologie-Partnerschaft mit BMS - Evotec erhält Millionen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) bei neurodegenerativen Erkrankungen zahlt sich für den Wirkstoffforscher Evotec immer mehr aus. BMS habe von der Option zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung Gebrauch gemacht hat, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Hanseaten fließen dadurch zunächst 40 Millionen US-Dollar zu. Darüber hinaus winken in der Zukunft leistungsbasierte Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren bis zum niedrigen zweistelligen Prozentsatz auf Produktverkäufe.

An der Börse kamen die Nachrichten zur erweiterten Kooperation gut an. Die Aktie zog am frühen Nachmittag um rund viereinhalb Prozent auf 21,30 Euro an. Nach zuletzt guten Nachrichten aus dem Segment Evotec Biologics sei die "wichtige Partnerschaft" mit BMS ein weiterer unterstützender Impuls, sagte ein Händler.