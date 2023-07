WLAN für IoT unverzichtbar Telonic wird von Ruckus Networks doppelt ausgezeichnet

Köln (ots) - Kölner Unternehmen ist Support Partner of the Year EMEA 2022 und

Partner of the Year DACH 2022 von Ruckus



Netzwerke sind die Lebensadern eines Unternehmens. Eine lückenlose drahtlose

Netzabdeckung gilt mittlerweile auch in der Industrie und Wirtschaft als

Standard, um zahlreiche Prozesse mit drahtlosen Geräten abdecken zu können. "Das

WLAN galt lange als nicht unbedingt nötiges Komfortmerkmal - heute ist es in

zahllosen Prozessen etablierter Standard und zum Betrieb moderner

Infrastrukturen in der Wirtschaft zwingend nötig", erklärt Andreas Schlechter,

Geschäftsführer des Kölner Netzwerk-Spezialisten Telonic. Das kalifornische

Unternehmen Ruckus Networks hat Telonic im Bereich WLAN-Expertise doppelt

ausgezeichnet: Als Support Partner of the Year EMEA 2022 und als Partner of the

Year DACH 2022. Die Preise wurden während der Konferenz Ruckus Big Dogs EMEA

verliehen. Unter dem Titel "Reconnect" trafen sich die Entscheider,

Softwareentwickler, Vertriebspartner und IT-Experten von Ruckus und ausgewählten

Partnern in Prag.



Unabhängig mit starken Partnern