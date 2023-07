Als Unternehmen Steuern erst in Zukunft bezahlen? Warum Schweizer Unternehmen ihre Steuern aufschieben sollten (FOTO)

Bern (ots) - Schweizer Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, um ihre Steuern zu

senken. Dadurch kann man mehr ins Unternehmen investieren und man kann somit

auch sein persönliches Vermögenswachstum ankurbeln. Was viele Unternehmer nicht

wissen ist, dass es in der Schweiz ganz legale Möglichkeiten gibt,

Steuerforderungen in die Zukunft zu verschieben. In vielen Fällen kann das

dieselben Vorteile bieten wie eine effektive Steuerersparnis. Dies kann auch

dabei helfen, den Cashflow besser zu steuern und finanzielle Mittel effizienter

zu nutzen. Klingt natürlich spannend, kann aber auch zu einem Bumerang werden,

erklärt Treuhänder Henrik Telepski.



"Viele Unternehmen betrachten Steuern als eine unvermeidliche und sofort fällige

Belastung. Dabei kann diese Belastung in eine Chance umgewandelt werden - mit

der richtigen Strategie und Planung", erklärt Henrik Telepski. Als anerkannter

Fachmann für das Schweizer Steuerrecht berät er Unternehmen in der gesamten

Schweiz. Warum Schweizer Unternehmen ihre Steuern aufschieben sollten und worauf

es zu achten gilt, verrät Henrik Telepski in diesem Artikel.