Hauck Aufhäuser IB belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Bereich Industrial Trucks & Services? (ITS) dürfte erneut die Schwäche in der Automatisierung aufgefangen haben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 08:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 08:12 / MESZ

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 34,21EUR gehandelt.