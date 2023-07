Osnabrück (ots) - Trotz starker Kursrückgänge an den Kapitalmärkten hat die

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) das Niveau der Fördermittel stabil

gehalten. Das Stiftungskapital wurde um 34 Millionen Euro erhöht. Das war heute

(Dienstag) ein Ergebnis der digitalen DBU-Jahrespressekonferenz zur Bilanz 2022.

Demnach erhöhte die Stiftung das Engagement in nachhaltige Geldanlagen ebenso

wie Investitionen in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Die hohe

Inflation betrachtet die Stiftung mit Sorge. Die DBU-JPK gibt es auch als

Aufzeichnung: https://www.dbu.de/youtubejahrespk2023/ .



Fördersumme der DBU liegt 2022 bei 56,4 Millionen Euro





Ukraine-Krieg und infolgedessen Verknappungen auf den Rohstoffmärkten undPreissteigerungen wirkten sich im Jahr 2022 sehr belastend auf die Finanzmärkteaus. Auf die hohe Inflation von 6,9 Prozent reagierten die Notenbanken mitdeutlichen Zinserhöhungen, was insbesondere bei den Aktien- und Rentenmärkten zuzweistelligen Verlusten führte. Inmitten dieses schwierigen Umfelds "hat die DBUihre Fördermittel weitgehend stabil halten können", sagte DBU-GeneralsekretärAlexander Bonde bei der digitalen Jahrespressekonferenz. Nach seinen Worten istes "gerade in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise ein wesentliches Zielder Stiftung, als verlässlicher Partner insbesondere für kleine und mittlereUnternehmen bei der Umsetzung von innovativen und modellhaften Lösungen zumSchutz der Umwelt zu helfen". Die Fördersumme betrug im vergangenen Jahr 56,4Millionen Euro (2021: 59,8 Millionen Euro) und blieb demnach auf demangestrebten Niveau von 55 bis 60 Millionen Euro.Mit breiter Anlagenstrategie den Belastungen der Kapitalmärkte getrotztZudem erhöhte sich das Stiftungskapital 2022 um 34 Millionen Euro auf 2,42Milliarden Euro (2021: 2,39). DBU-Finanzchef Michael Dittrich: "Die DBU hat dieBelastungen der Kapitalmärkte aufgrund einer breit gestreuten Anlagenstrategieund den in den Jahren zuvor gebildeten Reserven gut verkraftet." Dadurch bliebdas Stiftungskapital auch inflationsbereinigt zum Bilanzstichtag erhalten. EinenWermutstropfen gibt es dennoch. Dittrich: "Bleibt die Inflationsrate auf aktuellhohem Niveau, wird das künftig nicht mehr möglich sein." Zwar steigen die Zinsenund damit langfristig auch die Erträge, aber "für das Geschäftsmodell Stiftungbrauchen wir eine positive Realverzinsung", so Dittrich. "Die Zinsen müssen alsohöher sein als die Inflationsrate. Davon sind wir aber noch weit entfernt",sagte der Leiter der DBU-Abteilung Finanzen und Verwaltung und stellvertretendeGeneralsekretär.DBU setzt in der Vermögensanlage auf nachhaltige Projekte und erneuerbareEnergienDie DBU hat im vergangenen Jahr ihre Investitionen im Bereich der nachhaltigenKapitalanlage weiter ausgebaut. Dittrich: "Wir haben unser Engagement in GreenBonds deutlich auf 250 Millionen Euro (2021: 160) erhöht." Unter Green Bondsversteht man Anleihen zur Finanzierung nachhaltiger Vorhaben. Die Investitionenin Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien erhöhten sich gleichzeitig auf127 Millionen Euro (2021: 100). Durch zusätzliche Kapitalabrufe für bereitszugesagte Projekte wird sich diese Summe im laufenden Jahr 2023 weiter erhöhen.Aufgrund der hohen Energiepreise waren die Wind- und Solarparks im vergangenenJahr sehr erfolgreich "Mit ihren stabilen Erträgen haben die Anlagen dieschwachen Ergebnisse von Aktien und Renten im vergangenen Jahr etwasabgemildert", so Dittrich.Exzellenz-Preis für DBU-VermögensverwaltungFür ihre Leistungen auf dem Feld der institutionellen Kapitalanlage ist die DBUvor Kurzem in Berlin mit dem " Portfolio Institutionell Award " in der Kategorie"Beste Stiftung" ausgezeichnet worden. Der nicht dotierte Preis desFinanz-Fachmagazins Portfolio Institutionell wird seit 2006 vergeben und giltals Auszeichnung der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland. Fazit derJury: Die DBU sei "wie ein starker Baum", der stetig weiterwachse und vieleFrüchte für die Ernte trage. Die Stiftung legt laut Dittrich mehr als 80 Prozentihres Kapitals selbst an den Kapitalmärkten an. Neben etwa 55 Prozentverzinslichen Werten beträgt nach seinen Worten der Aktienanteil nach Kurswertenetwa 30 Prozent. Rund 13 Prozent sind in Immobilien und Anlagen zur Erzeugungerneuerbarer Energien investiert. 1991 startete die DBU mit einem Kapital vonknapp 1,3 Milliarden Euro und hat seither für mehr als 10.800 Projekte etwa zweiMilliarden Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt.Der Jahresbericht 2022 der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ist unter folgendemLink abzurufen: https://cms.dbu.de/doiLanding1699.html .Pressekontakt:Klaus Jongebloed- Pressesprecher -Kerstin HeemannLea KessensKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888mailto:presse@dbu.dehttp://www.dbu.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6908/5555287OTS: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)