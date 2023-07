Die häufigsten Fragen und Antworten zur Immobilienrente

Hamburg (ots) - In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Immobilienrenten in

Deutschland merklich gestiegen. Die WIR WohnImmobilienRente GmbH berät Menschen,

die sich für eine Immobilienrente interessieren und hat die wichtigsten Fragen

und Antworten zusammengestellt.



Wie funktioniert eine Immobilienrente?





"Immobilienrente" ist ein Überbegriff, der verschiedene Modelle derImmobilienverrentung zusammenfasst, wie zum Beispiel die Leibrente, dieUmkehrhypothek und den Teilverkauf.Was ist eine Leibrente?Juristisch gesehen sind alle Renten, die bis zu einem bestimmten Zeitpunktausgezahlt werden, Leibrenten. Häufig wird der Begriff aber in Verbindung miteiner Immobilienrente gebraucht. In diesem Fall verkaufen die Eigentümer dasHaus und bekommen im Gegenzug eine Einmalzahlung oder eine regelmäßige Rentesowie ein lebenslanges Wohnrecht.Was ist eine Umkehrhypothek?Die Umkehrhypothek wird auch Immobilienverzehrkredit genannt. Hierbei wird dieImmobilie nicht verkauft, sondern der Eigentümer erhält von der Bank einenKredit, für den nur die Immobilie haftet. Das Geld kann in Raten oder einmaligausgezahlt werden. Erst wenn der Kreditnehmer stirbt oder umzieht und das Hausverkauft wird, müssen der Kredit und die Zinsen zurückgezahlt werden.Was ist ein Teilverkauf?Beim Teilverkauf verkaufen die Eigentümer einen Teil ihres Hauses - maximal dieHälfte. Hierfür erhalten sie Geld. Allerdings müssen sie anschließend für dieNutzung des verkauften Teils Miete zahlen.Wer kann von einer Immobilienrente profitieren?Eine Immobilienrente eignet sich für Personen, die älter als 65 Jahre sind undüber selbstgenutztes Wohneigentum verfügen. Insbesondere Menschen, die nur eingeringes Alterseinkommen haben, können damit ihre finanzielle Situationverbessern.Welche Arten von Immobilien können für eine Immobilienrente verwendet werden?Grundsätzlich kommt für eine Immobilienrente jedes selbstgenutzte Wohneigentuminfrage - also ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte, ein Reihenhaus odereine Eigentumswohnung. Je mehr die Immobilie wert ist, desto höher fallen dieZahlungen aus. Meist lohnt sich eine Immobilienrente ab einem Immobilienwert von250.000 Euro.Wie viel Geld kann ich mit einer Immobilienrente erhalten?Die Höhe der Auszahlungen hängt vom gewählten Rentenmodell, dem Wert derImmobilie und dem Alter des Kunden ab. Auf http://www.immorente.de/ findenInteressierte einen Beispielrechner, der die Höhe einer möglichenImmobilienrente ermittelt.Muss ich meine Immobilie verlassen, um eine Immobilienrente zu erhalten?Nein, eine Immobilienrente zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die EigentümerGeld aus ihrer Immobilie ziehen und gleichzeitig darin wohnen bleiben können.Welche Vor- und Nachteile hat eine Immobilienrente?Der Vorteil einer Immobilienrente ist das zusätzliche Einkommen im Alter. Dieseskann zum Beispiel für altersgerechte Umbauten, die häusliche Pflege oder größereAnschaffungen verwendet werden. Auf der anderen Seite verringert sich dasVermögen, das an die Erben weitergegeben werden kann.Kann ich meine Immobilie verkaufen, wenn ich eine Immobilienrente erhalte?Das hängt vom gewählten Modell ab: Wer sich für eine Leibrente entscheidet, kanndas Haus anschließend nicht verkaufen, weil es sich dann nicht mehr in seinemEigentum befindet. Beim Teilverkauf und der Umkehrhypothek ist der Verkaufweiterhin möglich.Muss ich die Einkünfte aus der Immobilienrente versteuern?Steuerliche Fragen sind komplex und sehr von den individuellen Verhältnissenabhängig, aber grundsätzlich lässt sich zur Immobilienrente sagen: Im Rahmen derEinkommensteuer wird bei der Leibrente der Ertragsanteil besteuert. BeimTeilverkauf ist auf die Spekulationsfrist bei Immobilienverkäufen zu achten. Beider Umkehrhypothek fallen keine Steuern an.Wo erhalte ich weitere Informationen zur Immobilienrente?Die WIR WohnImmobilienRente GmbH berät zu allen Formen der Immobilienrente. Umeine erste Orientierung zu erhalten, können sich Interessierte auf der Websitehttp://www.immorente.de einen kostenlosen Leitfaden herunterladen.