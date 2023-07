London (ots/PRNewswire) - Vuse Street Covers begleitet die internationale DJane

und Produzentin Anfisa Letyago und den ikonischen Plattencover-Künstler Brian

Cannon auf ihren Reisen nach Dubai, Barcelona, Medellin, Johannesburg und

Liverpool, um die moderne, urbane Kultur zu feiern und die lokalen Talente

aufzuspüren, die ihre kreativen Szene zum Leben erwecken



Heute veröffentlicht die weltweit führende Vape-Marke* Vuse eine Vorschau auf

die Doku-Serie "Street Covers", die sich mit den einzigartigen Geschichten in

fünf weltweiten Städten befasst und die lokalen Talente feiert, die ihre

kreativen Szenen vorantreiben.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Das im März angekündigte Eröffnungsprogramm, das Teil des 10-jährigen Jubiläumsvon Vuse ist, baut auf der Tradition der Marke auf, aufstrebende Talente zuunterstützen und die Kreativität zu fördern. Die Plattform spürt dieaufregendsten lokalen Talente auf, die abseits des algorithmisch gesteuertenMainstreams stehen. Sie feiert die Verschmelzung von Musik und Kunst, um dieKunstfertigkeit von Albumcovern wiederzubeleben, die in der digitalen Weltverloren gegangen ist. Den Teaser für die Serie finden Sie hier(https://youtu.be/QakyWe1ePTs) .In den kommenden Monaten wird Vuse fünf einzigartige Folgen veröffentlichen,eine pro Stadt. Jede Folge rückt ein lokales Musik- und Kunsttalent insRampenlicht und beleuchtet gleichzeitig die wichtige Rolle der Straßen für dieZusammensetzung der Kreativen, die dort leben, In den Kurzfilmen, die in denkreativen Zentren und lokalen Szenevierteln von Dubai, Barcelona, Medellin,Johannesburg und Liverpool gedreht wurden, nehmen die internationale DJane,Produzentin und globale Markenbotschafterin von Vuse, Anfisa Letyago , und derlegendäre Plattencover-Künstler Brian Cannon die Zuschauer mit auf eineErkundungstour durch die Straßen, die das kulturelle Herz der jeweiligen Stadtausmachen.Der Vorhang der Underground-Szene wird gelüftet, und die Zuschauer werdenvollständig in das Leben der ambitionierten Künstler eintauchen, die imMittelpunkt jeder Folge stehen, sowie in die reiche Kultur der Communitys, dieihr musikalisches und künstlerisches Schaffen direkt beeinflusst haben. DieFilme werden die Vorurteile der Zuschauer gegenüber den Städten herausfordernund sie dazu einladen, sich kopfüber in die moderne Kultur und die lokalenSzenen zu stürzen, die in keinem Reiseführer zu finden sind.In Dubai verbringen Anfisa und Brian Zeit mit dem bildenden Künstler Foad Hamzeh(https://www.instagram.com/fh.visual/?hl=en) und dem Deep House DJ undProduzenten Rami Chami (https://www.instagram.com/ramichami/?hl=en) . Beideerfüllen das Klischee der protzigen Autos und des schnellen Geld nicht, das