Die pflanzlichen Ernährungsshakes für Kinder von Else Nutrition sind jetzt vom WIC-Programm in Arizona zugelassen

VANCOUVER, BC, 11. Juli 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine Ernährungsshakes für Kinder vom Programm für Frauen, Kleinkinder und Kinder (WIC) in Arizona zugelassen wurden. Diese Zulassung schließt sich eng an den jüngsten Meilenstein der Zulassung von vier Produkten des Unternehmens zur Abrechnung über die US-Bundesversicherungen an. Beide Errungenschaften unterstreichen den strategischen Ansatz des Unternehmens, den Zugang zu und die Verfügbarkeit von pflanzlichen Ernährungsprodukten in den Vereinigten Staaten zu erweitern.

Kinder mit qualifizierten Erkrankungen und einer ärztlichen Verschreibung können jetzt von der pflanzlichen Vollwertkost von Else Kids profitieren, die für Ernährungsprobleme wie schwere Nahrungsmittelallergien, Magen-Darm-Erkrankungen, Störungen des Immunsystems und medizinisch diagnostizierte Nährstoffmängel entwickelt wurde. Das Produktsortiment umfasst den Else Plant Protein Nutritional Shake for Kids in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille.

„Die Zulassung unserer Produkte durch das WIC-Programm in Arizona und das Center for Medicare & Medicaid Services sind wichtige Schritte in unserem strategischen Plan zur Verbesserung der Zugänglichkeit. Diese Errungenschaften sind ein Beweis für das Engagement unseres Teams und das starke Management“, sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. „Wir gehen davon aus, dass wir auf diesem Weg weitere WIC-Zulassungen erhalten werden, was unseren Einsatz für eine reine, pflanzliche Ernährung für Familien im ganzen Land bekräftigt.“

Else Plant-Based Nutritional Shakes for Kids werden aus reinen, vollwertigen pflanzlichen Zutaten hergestellt: Buchweizen, Mandelbutter und Tapioka. Die Produkte sind frei von den häufigsten Allergenen, nach USDA-Bio zertifiziert sowie frei von Gluten, Milchprodukten, Soja, Maissirup und GVO. Diese Faktoren machen Else Kids zu einer einzigartigen Option für Familien, die Bedenken haben, was die Ernährung ihrer Kinder betrifft, da die Shakes eine umfassende Ernährung mit 50 % weniger Zucker als konkurrierende Marken bieten.