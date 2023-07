Flutterwave führt Tuition ein, um Afrikanern im Ausland sowie auf dem Kontinent die Bezahlung von Bildungsgebühren zu erleichtern

Tuition wurde entwickelt, um die Probleme bei der Zahlung von Schulgebühren für Studenten im In- und Ausland zu lösen, und zielt darauf ab, die Zahlungen bei der Durchführung der Transaktionen zu erleichtern. Der neue Dienst ermöglicht es Studenten, Eltern, Erziehungsberechtigten und Sponsoren, Schulgebühren an mehr als 40 Einrichtungen im Vereinigten Königreich zu bezahlen, wobei geplant ist, weitere Einrichtungen in weiteren Ländern in Afrika und darüber hinaus aufzunehmen.

LAGOS, Nigeria, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Flutterwave, das führende Zahlungstechnologieunternehmen Afrikas, hat mit Tuition ein neues Zahlungsprodukt auf den Markt gebracht, das es afrikanischen Nutzern ermöglicht, verschiedene Gebühren an Bildungseinrichtungen sowohl in Afrika als auch in Übersee bequem in ihrer Landeswährung zu bezahlen. Zu den Bildungseinrichtungen, die auf Tuition angeboten werden, zählen Gymnasien, Universitäten, Hochschulen und mehrere globale Edutech-Plattformen.

Berichten zufolge werden afrikanische Zahlungen an Schulen in Übersee durch zahlreiche Probleme behindert. Aufgrund der hohen Transaktionskosten, des eingeschränkten Zugangs zu Bankdienstleistungen, der mangelnden Transparenz, der Sicherheitsbedenken und der Wechselkurse haben die Afrikaner Schwierigkeiten, ihre Gelder innerhalb kürzester Zeit an Finanzinstitute in Übersee auszuzahlen.

Das neue Produkt wird die führende Zahlungstechnologie von Flutterwave nutzen, um die Zahlung von Schulgebühren bequemer, sicherer und zuverlässiger zu machen. Eltern, Erziehungsberechtigte und Sponsoren können jetzt direkt an Bildungseinrichtungen im Vereinigten Königreich zahlen und ihre Transaktionen leicht nachverfolgen, indem sie den Status und die Historie in der Tuition-Web-App überprüfen.

Olugbenga „GB" Agboola, CEO von Flutterwave, kommentierte Tuition mit den Worten:

„Wir freuen uns, Tuition auf den Markt bringen zu können, um die Träume afrikanischer Studenten auf allen Ebenen zu unterstützen, die überall studieren wollen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie sie die Frist für die Zahlung ihrer Schulgebühren einhalten können. Mit Tuition bieten wir afrikanischen Studenten eine sichere, zuverlässige und erschwingliche Möglichkeit, ihre Träume zu verfolgen und nahtlos finanzielle Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und Sponsoren zu erhalten."

Stella Elele, Produktmanagerin von Tuition by Flutterwave, sagte zur Einführung des neuen Produkts: „Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wegen zur Lösung der Zahlungsprobleme in Afrika. Wir sind zuversichtlich, dass Tuition für Eltern, die die Ausbildung ihrer Kinder unterstützen wollen, einen entscheidenden Unterschied machen wird. Wir freuen uns, den Eltern in Nigeria diese Lösung anbieten zu können, und planen, den Dienst später auch in anderen afrikanischen Ländern einzuführen. Wir wollen unseren Kunden den bestmöglichen Service und Support bieten."

Das Produkt ist derzeit in Nigeria für die Zahlung von Schulgebühren im Vereinigten Königreich verfügbar und wird in den kommenden Monaten auf andere afrikanische Länder ausgedehnt werden. Flutterwave plant außerdem, weitere Schulen in Afrika, dem Vereinigten Königreich, den USA, Kanada, Frankreich und Deutschland aufzunehmen, um den Zugang zu dem Produkt zu erweitern.

