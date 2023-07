Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - mrge, eine der weltweit führenden Plattformen für CommerceAdvertising, untersucht einmal im Quartal das Stimmungsbild bei Publishern,Advertisern und Netzwerken. Die Ergebnisse der Umfrage fasst mrge imBranchenindex "State of Commerce Advertising" zusammen. Jetzt liegen dieErgebnisse für das zweite und die Prognosen für das dritte Quartal 2023 vor undsie zeigen neben einer positiven Verkaufsentwicklung und der steigenden Relevanzvon Commerce Advertising: Die meisten der Befragten haben schon einmal mitgenerativer KI gearbeitet, viele nutzen sie regelmäßig und ChatGPT führt dasRanking an. Für den Erfolg von Commerce Advertising sind das besteVoraussetzungen.Im Branchenindex "State of Commerce Advertising" gaben mehr als 80 Prozent derBefragten an, bereits mit generativen KI-Tools gearbeitet zu haben. Nur 13,3Prozent der Befragten haben dies noch nicht gemacht. Ein wenig differenziertersieht es bei der Frequenz aus: 23,3 Prozent der Branchenexperten nutztgenerative KI-Tools mindestens einmal pro Woche, 23,3 Prozent sogar tagtäglich,20 Prozent mindestens einmal im Monat. Demgegenüber stehen 33,4 Prozent derBefragten, die weniger als einmal pro Monat auf generative Tools zurückgreifen.Bei der optionalen Frage nach konkreten Tools, die die Befragten nutzen, nannten94,4 Prozent ChatGPT von OpenAI und nur 5,6 Prozent zusätzlich GooglesAlternative Bard.Für Commerce Advertising ist das eine positive Entwicklung, wie Felix Witte,General Manager & SVP Publishers von mrge, kommentiert: "Wir sehen großeVorteile für Commerce Advertising in dem Trend zu einem effektiven Einsatz vongenerativen KI-Tools in der Werbebranche. Besonders Publisher können starkprofitieren. Im Commerce Content erstellen sie Inhalte, die sich gutmonetarisieren lassen. Bei der Umsetzung fehlt es aber immer mal wieder an denRessourcen, um diesen Content zu erstellen. Generative KI kann jetzt inverschiedenen Prozessstufen unterstützen: Bei der Generierung von Content wieArtikel, Produktbeschreibungen und Social-Media-Beiträgen, bei derKeyword-Recherche und SEO-Optimierung, aber auch bei der Analyse und Optimierungvon existierenden Content-Marketing- und Affiliate-Marketing-Strategien.Besonders spannend finden wir die Entwicklung von KI-unterstützten Chatbots fürContent: Sie können Nutzern dabei helfen, einen kurzen Weg zu passendenProdukten zu finden und Empfehlungen zu Produkten mit Affiliate-Links zu geben."Für die Branchenumfrage "State of Commerce Advertising" hat mrge im Zeitraum 5.