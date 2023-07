SUSE bewahrt die Wahlfreiheit bei Enterprise Linux durch Projektabspaltung von RHEL mit einer Investition von über 10 Millionen Dollar

LUXEMBOURG, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- SUSE, das Unternehmen hinter Rancher, NeuVector und SUSE Linux Enterprise (SLE) und ein weltweit führender Anbieter von Open Source-Lösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass es das öffentlich verfügbare Red Hat Enterprise Linux (RHEL) forken und eine RHEL-kompatible Distribution entwickeln und pflegen wird, die für alle ohne Einschränkungen verfügbar ist. In den nächsten Jahren plant SUSE, mehr als 10 Millionen US-Dollar in dieses Projekt zu investieren.

SUSE plant, seinen Code in eine Open Source-Stiftung einzubringen

Dirk-Peter van Leeuwen, CEO von SUSE, sagte: „Seit Jahrzehnten sind Zusammenarbeit und gemeinsamer Erfolg die Bausteine unserer Open Source-Community. Wir haben die Verantwortung, diese Werte zu verteidigen. Diese Investition wird die Innovationskraft auch in den kommenden Jahren erhalten und dafür sorgen, dass Kunden und Community nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden sind und auch morgen noch eine echte Wahl haben."

SUSE wird auch in Zukunft in seine renommierten Linux-Lösungen wie SLE und openSUSE investieren, auf die sich unzählige zufriedene Unternehmenskunden und die Community verlassen. Gleichzeitig ist das Unternehmen davon überzeugt, dass Unternehmen und die Open Source-Community ein Recht auf Wahlfreiheit und Unabhängigkeit von Anbietern haben. SUSE hat eine lange Tradition in der Unterstützung von Benutzern mit gemischten Linux-Umgebungen.

SUSE hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit der Open Source-Community eine langfristige, dauerhaft kompatible Alternative für RHEL- und CentOS-Benutzer zu entwickeln. SUSE plant, dieses Projekt in eine Open Source-Stiftung einzubringen, die fortlaufend freien Zugang zu alternativem Open Source- Code bieten wird.

„Diese Zusammenarbeit zeigt das tief verwurzelte Engagement von SUSE für die Förderung von Innovation und Community-getriebener Entwicklung und unterstreicht die grundlegenden Werte von Open Source-Software. Wir laden die Community ein, sich aktiv an der Weiterentwicklung dieser wichtigen Software zu beteiligen", sagt Dr. Thomas Di Giacomo, Chief Technology and Product Officer bei SUSE. „Wir sind fest davon überzeugt, dass diese neue RHEL-kompatible Linux-Distribution zusammen mit dem SUSE-Portfolio der Community und den Kunden helfen wird, beispielhafte Fortschritte in den Bereichen Enterprise Linux, Cloud Computing, Containerisierung, Edge, AI/ML und anderen aufkommenden Technologien zu erzielen."