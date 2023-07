Bekenntnis zu Kunden- und Serviceorientierung Techem CSO Nicolai Kuß mit erweitertem Verantwortungsbereich (FOTO)

- Techem geht konsequenten nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung sowie

Kunden- und Serviceorientierung

- Nicolai Kuß, Chief Sales Officer (CSO), mit erweitertem Verantwortungsbereich

für operative Einheiten



Techem, einer der führenden Energiedienstleister rund um Immobilien, richtet

sein operatives Geschäft in Deutschland neu aus. Nicolai Kuß, langjähriger Chief

Sales Officer (CSO) des Eschborner Unternehmens, übernimmt zusätzlich zu seinen

bestehenden Zuständigkeiten die Verantwortung für die operativen Einheiten der

Techem Energy Services GmbH auf dem deutschen Markt. Kuß wird in dieser Funktion

weiterhin an Matthias Hartmann, CEO der Techem Gruppe, berichten. Damit geht

Techem einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung, Kunden- und

Serviceorientierung.