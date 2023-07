Medienanalyse Interesse an Dax- und MDax-Chefs um 92 Prozent gesunken

Hamburg (ots) - Die Dax- und MDax-Chefs haben im vergangenen Monat deutlich an

Leserinteresse verloren. Die Aktivierungsrate im Juni 2023 sank um 92 Prozent im

Vergleich zum Vormonat. Auch die Online-Sichtbarkeit der deutschen DAX- und

MDAX-Chefs ging um 44 Prozent zurück. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 69 Prozent

durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 31

Prozent. Das geht aus dem aktuellen CEO-Echo der Berliner Strategieberatung

.companion hervor, das durch den KI-basierten Kennzahl-Bot vollautomatisch die

Sichtbarkeit der Topmanager in fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden

Monat mithilfe des Monitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich

zugänglichen Medieninhalte in deutscher und englischer Sprache analysiert (44

Prozent Online-Artikel und 56 Prozent Social-Media-Beiträge).



Die Nennungen aller DAX- bzw. MDAX-Chefs fanden zu 43 Prozent im Kontext von

Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 57 Prozent einen inhaltlichen Kontext,

der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen.

Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine sehr

starke Färbung, mit mehr positiver als negativer Tonalität.