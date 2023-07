Semalytix will mit PatientGPT 6-monatige Life-Science-Erkenntnisse in 1 Sekunde erreichen (FOTO)

Bielefeld (ots) -



- Echtzeit-Datengrundlage aus 100 Millionen Quellen in 26 Sprachen

- Spezieller Fokus auf Life-Science: Large-Language-Modell (Technologie wie

ChatGPT) auf der Basis von überwachten maschinellen Lernen

- PatientGPT ersetzt 6-monatige Medikamenten-Recherchen in Sekunden

- Meilenstein für Entwicklung patientenzentrierter Pharmazeutiker



Mit PatientGPT will Semalytix eine neue Ära in der Pharmazie einläuten. Dank der

Schnittstellen zwischen überwachten maschinellen Lernens und

Large-Language-Modellen will der Prototyp des PatientGPT eine nie dagewesen

Daten-Präzision erreichen - ein Meilenstein für die Biowissenschaft. Wirkungen

von Medikamenten aus millionenfachen Patientenerfahrungen können sekundenschnell

analysiert und interpretiert werden. Was sonst bis zu sechs Monate

Arbeitsaufwand bedeutet hätte. Hinzu kommt der Standortvorteil Europa:

Sicherheit und Anonymisierung sensibler Patientendaten unterliegen klaren

Richtlinien.