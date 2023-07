BOSTON/LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck sieht sich auf Kurs zu seinen mittelfristigen Zielen und will auf längere Frist noch mehr Rendite einfahren. So soll die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft - sprich ohne die Finanzdienstleistungen - bis 2030 unter günstigen Marktbedingungen über 12 Prozent liegen, wie das Dax -Unternehmen am Dienstag anlässlich einer Investorenveranstaltung in Boston mitteilte.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist nach dem bisherigen "starken" Jahresverlauf optimistischer für 2023. Absatz, Umsatz und Gewinnmarge dürften höher ausfallen als bisher in Aussicht gestellt, zudem will der Dax-Konzern in Milliardenhöhe Aktien zurückkaufen. "Dies zeigt deutlich: Wir sind sehr zuversichtlich, was unseren weiteren Weg angeht", sagte Vorstandschef Martin Daum laut Mitteilung am späten Vorabend. Am Dienstag legte die Aktie im frühen Xetra-Handel leicht zu.

Evotec und Bristol Myers Squibb vertiefen Neurologie-Partnerschaft

HAMBURG - Die Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) zahlt sich für den Wirkstoffforscher Evotec erneut aus. BMS habe von ihrer Option zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung im Bereich Neurodegeneration Gebrauch gemacht hat, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Lizenz umfasse ausgewählte Forschungsprogramme, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt und vorangetrieben wurden und die in der Wirkstoffentdeckung weit vorangeschritten seien.

Mercedes-Benz verkauft mehr Autos



STUTTGART - Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal bei den Autoverkäufen zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Verkäufe um sechs Prozent auf 515 700 Fahrzeuge gestiegen, wie der Autobauer am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Vor allem auf dem Heimatmarkt zogen die Geschäfte prozentual kräftig an. In Deutschland wurden den Angaben zufolge im zweiten Quartal 58 600 Autos verkauft - ein Plus von 23 Prozent. Auf dem europäischen Markt landeten insgesamt 157 100 Fahrzeuge.

Cewe-Stiftung verlängert mit Finanzvorstand Holzkämper

OLDENBURG - Der Foto-Dienstleister Cewe hat seinen Finanzvorstand Olaf Holzkämper auf weitere Jahre an sich gebunden. Das zuständige Kuratorium der Neumüller Cewe Color Stiftung habe zudem alle anderen dieses Jahr auslaufenden Vorstandsverträge verlängert, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag mit. Dazu zählen Patrick Berkhouwer, zuständig für den Bereich Ausland und Expansion, Carsten Heitkamp, Vorstand für Produktion, Einkauf und Logistik sowie Thomas Mehls, der unter anderem Marketing und Nachhaltigkeit verantwortet. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zur genauen Verlängerung von Holzkämpers Vertrag nicht äußern.

ROUNDUP/Vertiefte Neurologie-Partnerschaft mit BMS - Evotec erhält Millionen

HAMBURG - Die Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) bei neurodegenerativen Erkrankungen zahlt sich für den Wirkstoffforscher Evotec immer mehr aus. BMS habe von der Option zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung Gebrauch gemacht hat, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Hanseaten fließen dadurch zunächst 40 Millionen US-Dollar zu. Darüber hinaus winken in der Zukunft leistungsbasierte Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren bis zum niedrigen zweistelligen Prozentsatz auf Produktverkäufe.

-Online-Handel in Deutschland leidet unter der schlechten Konsumstimmung -Aktionärsvertreter enttäuscht über Entwicklung von Varta -ROUNDUP/IG Metall: Nach 123 Streiktagen Tarifverträge mit Vestas geschlossen -Mehr Chips für Europa - EU-Parlament billigt Milliardenförderung -Rösner wechselt von ProSiebenSat.1 als Chefredakteur zu Sky -Commerzbank-Chef: Schweizer Firmenkunden suchen nach Alternativen -ROUNDUP: Foxconn will in Indien keine Chipfabrik mehr mit Vedanta bauen -Hacker greifen bei Bankdienstleister Daten von Tausenden Kunden ab -Bundesverfassungsgericht hält an bisherigem Cannabis-Verbot fest -VW produziert 200 000. California in Hannover

-Söder zu Krankenhausreform: 'Unzählige Krankenhäuser werden sterben' -TV-Quoten: 'Das perfekte Geheimnis' muss sich Krimi geschlagen geben -Alterskontrolle beim digitalen Zigarettenkauf mit der Girocard in Deutschland -ROUNDUP 2: Lava nahe Reykjavik - Island erlebt den nächsten Vulkanausbruch°

