Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - Das Handwerk bildet seit jeher das Rückgrat unserer Wirtschaft -wo aber bleibt die Anerkennung, die es dafür verdient? In seinem neuen Buch"Excellence Award des Handwerks - Die besten Deutschen Handwerker" beantwortetSven Schöpker diese Frage, indem er ausgewählte Betriebe vorstellt, ihreindividuellen Leistungen honoriert und ihre Firmengeschichte erzählt. Wasinteressierte Leser dabei erwartet und welche Wirkung das Buch entfalten will,erfahren Sie hier.Fachliche Expertise, unermüdlicher Einsatz und technologischer Erfindergeist:Deutsche Handwerker sind maßgeblich für die Stärke unserer Wirtschaft und dieWeiterentwicklung nahezu aller Branchen verantwortlich - in angemessener Weisegewürdigt wird all das allerdings nur selten. Kein Wunder also, dass sich immerweniger junge Menschen für eine Karriere in diesem Bereich begeistern lassen.Ebenso orientieren sich zunehmend auch erfahrene Handwerker, die bereits seitJahrzehnten in der Branche tätig sind, beruflich um. Und damit nicht genug: Auchpotenziellen Kunden bleibt die wahre Qualität der Betriebe mehrheitlichverborgen, weshalb Beratungsgespräche nicht selten ins Leere laufen und unnötigviel Zeit kosten. "Ein Missstand, den wir gemeinsam beheben müssen. Gelingt unsdas nicht, büßen wir nicht nur an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ein -sondern verlieren womöglich eine der wichtigsten Stützen unseres ökonomischenund technischen Fortschritts", warnt Sven Schöpker, Gründer der "Mission StarkesHandwerk"."Setzen wir uns dagegen gemeinschaftlich dafür ein, das Handwerk wieder groß zumachen, stärken wir dadurch nicht nur vorhandene Betriebe. Wir ebnen außerdemangehenden Unternehmern und talentierten Berufsanfängern den Weg, in einemvielfältigen und spannenden Umfeld Karriere zu machen", fügt er hinzu. AlsImpulsgeber der mehrfach ausgezeichneten Architektur- und HandwerksunternehmungRaumfabrik und Gründer der "Mission Starkes Handwerk" unterstützt Sven SchöpkerBetriebe dabei, die eigenen Stärken als Arbeitgeber, die Qualität ihrerDienstleistung sowie die Vorzüge der Branche im Allgemeinen herauszustellen.Genau daran knüpft er zudem mit seinem ab 01. August 2023 erhältlichen Buch"Excellence Award des Handwerks - Die besten Deutschen Handwerker" an: Darinlernen interessierte Leser ausgewählte Handwerksbetriebe kennen, die durchherausragende Leistungen und wegweisende Prozesse überzeugen. Sven Schöpkermacht die persönlichen Erfolgsgeschichten wichtiger Aushängeschilder der Branche