Shanghai Electric kooperiert langfristig mit Siemens und stärkt Innovationen in den Bereichen neue Energien und Gesundheitswesen

SHANGHAI, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) („das Unternehmen") erörterte bei einem kürzlichen Besuch der Führungskräfte von Siemens Healthineers und Siemens Energy die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit mit Siemens, um die technologische Innovation im Gesundheits- und Energiesektor voranzutreiben. Die beiden Energie- und Gesundheitskonzerne streben eine engere Zusammenarbeit an, um ein gesünderes und umweltfreundlicheres China zu schaffen. Dabei sollen die engen bilateralen Beziehungen zwischen China und Deutschland genutzt und die Zusammenarbeit im Bereich des Klimaschutzes intensiviert werden, um Nachhaltigkeit und Innovation in verschiedenen Sektoren zu fördern.

Am 5. Juli besuchte Elisabeth Staudinger, Vorstandsmitglied von Siemens Healthineers, den Hauptsitz von Shanghai Electric, wo sie von Leng Weiqing, der Vorstandsvorsitzenden von Shanghai Electric, empfangen wurde. Am selben Tag folgte ein Besuch von Karim Amin, dem Executive Vice President von Siemens Energy. Im Rahmen der Treffen führte Shanghai Electric Gespräche mit hochrangigen Vertretern von Siemens, seinem langjährigen Partner in den Bereichen neue Energien und hochwertige medizinische Geräte, um die fruchtbaren Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit zu erörtern, die Innovationen im chinesischen Gesundheitssektor vorangetrieben haben, und nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Synergien bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Lösungen für die Energiespeicherung und neue Energiequellen zu verbessern.

„Die Zusammenarbeit zwischen Shanghai Electric und Siemens hat es uns ermöglicht, unser Fachwissen und unsere Fähigkeiten in verschiedenen Branchen, Märkten und Technologien zu nutzen, um unsere Produktforschung und -entwicklung zu verbessern, wobei die Teams beider Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche beeindruckende Erfolge erzielt haben. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Siemens weiter zu vertiefen, um die einheimische Innovation bei medizinischen Geräten voranzutreiben, Chinas öffentliche Gesundheitseinrichtungen an der Basis zu verbessern und China in die Lage zu versetzen, ein sicheres, kohlenstoffarmes und effizientes Energiesystem aufzubauen, von dem mehr chinesische Bürger profitieren, indem wir gemeinsam mehr hochwertige Gesundheitsversorgung und nachhaltige Energielösungen anbieten", sagte Leng Weiqing.