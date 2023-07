CropEnergies erhöht Dividende auf 60 Eurocent

Die Hauptversammlung fand, wie auch schon im Vorjahr, erneut in virtueller Form statt. Insgesamt sahen rund 130 Aktionärinnen, Aktionäre und Gäste die Übertragung aus dem Mannheimer Rosengarten an. Damit waren 83 Prozent des Aktienkapitals vertreten.

Während der Veranstaltung konnten sich Aktionärinnen, Aktionäre und Aktionärsvertreter aktiv an der Diskussion beteiligen und stellten über 40 Fragen, die von den Vorständen und dem Aufsichtsratsvorsitzenden vollständig beantwortet wurden. Neben dem abgelaufenen Geschäftsjahr interessierten sich die Aktionärinnen und Aktionäre insbesondere für die Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten, die Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie die Entwicklung im aktuellen Geschäftsjahr.

Vorstandssprecher Dr. Stephan Meeder ging, neben der Vorstellung der Ergebnisse des Vorjahrs und des 1. Quartals 2023/24, intensiv auf die strategische Entwicklung und die Zukunftspläne der CropEnergies-Gruppe ein. Er präsentierte den aktuellen Stand verschiedener Projekte wie zum Beispiel den geplanten Bau einer Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylacetat bei Zeitz sowie die Beteiligung am Startup Syclus, welches den Bau und Betrieb der ersten Ethanol-Ethylen-Anlage ihrer Art im Chemelot-Industriepark in Geleen, Niederlande, plant.

Weiter berichtete Meeder vom Plan, Super E20 für geschlossene Flottenversuche erstmals an eine öffentliche Tankstelle zu bringen, um einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität im Verkehrssektor zu gehen. Die Tankstelle in Mannheim soll im Herbst eröffnet werden.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige Produkte aus nachwachsender Biomasse sind das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem, erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutral- sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: von klimaschonendem Kraftstoff, über die Getränkeherstellung oder Kosmetikprodukte bis hin zu pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.