Amazon, Apple, Alphabet, Tesla – diese Neuerung müssen Sie kennen

Nachdem sich der Deutsche Aktienindex zu Wochenbeginn stabilisieren konnte, schlägt das Pendel zunächst wieder in Richtung der Käufer aus. Der Kampf um die ehemalige Unterstützungszone um 15.700 Punkten ist eröffnet und dürfte noch einige Tage anhalten. Bislang handelt es sich lediglich um eine technische Gegenreaktion auf die Verluste der Vorwoche.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Am Abend besprechen wir im Webinar die Aussichten über den Sommer

Berichtssaison mit Überraschungspotenzial

Ob mehr daraus wird, darüber dürften zum einen die morgigen US-Inflationsdaten und zum anderen der Verlauf der Berichtssaison, die am Freitag in den USA startet, entscheiden. Im Verbraucherpreisindex wird für den Juni abermals ein deutlicher Rückgang erwartet, die Schätzungen gehen sogar in Richtung drei Prozent. Für die in den vergangenen Tagen wieder von der Angst vor steigenden Zinsen heimgesuchten Märkte dürfte eine weitgehende Bestätigung der Prognose für sehr viel Entspannung sorgen und den Druck vom Aktienmarkt nehmen. Ob allerdings die Kauflaune vor der Sommerpause ausreicht, das technische Bild im DAX auch gleich wieder zu verbessern, ist eher fraglich.

Positives Überraschungspotenzial besteht allerdings auch mit Blick auf die Berichtssaison. Für die Unternehmen im S&P 500 wird ein Gewinnrückgang von 6,4 Prozent erwartet. Den Anfang machen wie immer am Freitag die großen Banken, die nach einem erfolgreich bestandenen Stresstest Oberwasser an der Börse bekommen haben. Höhere Dividenden und die Aussicht auf Aktienrückkäufe trieben die Kurse zwar in den vergangenen Wochen bereits nach oben. Mit Blick auf die weiter gestiegenen Zinsen könnte hier dennoch die eine oder andere positive Überraschung auf die Anleger warten.