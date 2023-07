Der perfekte Produktionsprozess - Thomas Schulz erklärt, wie Unternehmen das Fundament dafür schaffen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oer-Erkenschwick (ots) - Obwohl viele Geschäftsleute durch Kundenanerkennungbeflügelt werden, genügt dies als alleinige Antriebskraft häufig nicht, um ihreProdukte bestmöglich herzustellen und zu vermarkten. Die Stagnation vielerUnternehmen trotz exzellenter Produkte liegt demnach oftmals an einem mangelndenFokus auf perfekte Produktionsprozesse. Als Unternehmensberater für dieProduktionssparte bringt Thomas Schulz betroffenen Firmen gezielt bei, wie dieseaussehen sollten und mit welchen Maßnahmen sich die Produktionsproduktivitätmaximieren lässt. Worauf es dabei im Detail ankommt, erfahren Sie hier.Geschäftsleiter und Unternehmer streben grundsätzlich danach, ihre Betriebestetig auszubauen und zu expandieren, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zubleiben. Sie betrachten es daher als ihre persönliche Aufgabe, die Entwicklungihrer Mitarbeiter voranzutreiben und ihr Unternehmen für kommendeHerausforderungen zu rüsten. "Jedoch können ineffiziente und anfällige Prozesseverhindern, dass bestehende Verpflichtungen erfüllt werden - insbesondere dann,wenn neue Aufträge ins Spiel kommen", erklärt Thomas Schulz, Geschäftsführer vonLean Partners. "Die gute Nachricht ist: In jedem Betrieb lässt sich dieProduktivität steigern, sofern man weiß, worauf es dabei ankommt. Den meistenGeschäftsführern fehlt es lediglich an der nötigen Orientierung." Welcheentscheidenden Faktoren bei der Optimierung des Produktionsprozesses eine Rollespielen - und wie jedes Unternehmen effizienter werden kann, hat Thomas Schulzim Folgenden zusammengefasst.Was Unternehmen in ihrer Produktivität beeinträchtigt - und wie sich dieserMissstand beheben lässtEin fundamentales Problem, das in einer Vielzahl von Unternehmen auftaucht, istdie fehlende Führungskultur - dadurch stehen sie sich praktisch selbst im Weg.Führungspersönlichkeiten haben in der Feinjustierung von Produktionsabläufeneine gewichtige und zentrale Funktion: Es ist schließlich ihre Verantwortung,ihre Teams mit den notwendigen Werkzeugen und Kenntnissen auszustatten, umProzesse tiefgründig zu analysieren und potenzielle Schwachstellen undVerschwendungen aufzudecken. Eine ausgezeichnete und effektive Führungskulturschafft ein dynamisches Umfeld, welches das Personal nicht nur dazu inspiriert,sondern auch dazu motiviert, ihre Fähigkeiten konsequent zu erweitern und sichunermüdlich an Optimierungen zu beteiligen.Ein solches Umfeld ist geprägt von Innovation, Dynamik und einem unablässigenDrang danach, den aktuellen Prozess zu verbessern. Das Fundament für einederartige Atmosphäre bildet unterdessen das gegenseitige Vertrauen, welches