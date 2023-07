Öl baut frühe Gewinne aus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben an jüngste Kursgewinne angeknüpft. Am späten Nachmittag (MESZ) kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 78,46 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg um 95 Cent auf 73,94 Dollar.

Im Verlauf des Nachmittags konnten die Ölpreise ihre leichten Gewinne aus dem frühen Handel ausbauen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Notierungen weiter durch Meldungen aus China gestützt. Am Vortag hatte die Führung in Peking zusätzliche Schritte zur Stabilisierung des angeschlagenen Immobilienmarkts verkündet. Dieser spielt für die konjunkturelle Entwicklung in China eine wichtige Rolle.