JEFFERIES stuft Zeal Network auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zeal Network auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der kräftige Anstieg beim Eurojackpot ebenso wie deutlich mehr Spieler dürften dem Glücksspielkonzern im zweiten Quartal einen starken Umsatzsprung beschert haben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings laste der verstärkte Vermarktungsaufwand auf den Margen. Das Unternehmen sei aber auf einem guten Weg zu seinen Zielen./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 09:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 09:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ZEAL Network Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 33,20EUR gehandelt.