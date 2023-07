Westbeck Capital Management ernennt Yasser Elguindi zum Leiter der Ölforschung

LONDON, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Westbeck Capital Management, ein weltweit führendes Unternehmen für Energieinvestitionen, freut sich, die Anstellung von Yasser Elguindi als Leiter der Ölforschung beim Westbeck Energy Opportunity Fund bekannt zugeben. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Ölmärkten bringt Yasser eine Fülle an Fachwissen mit, um Westbeck's Position im Energiesektor weiter zu stärken.

In enger Zusammenarbeit mit Handelsteams und Risikomanagern hat seine zwei Jahrzehnte lange Erfahrung seinen Ruf als zuverlässiger Berater von Hedgefonds, institutionellen Anlegern, Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt gefestigt. Sein tiefes Verständnis der Marktgrundlagen, der Geopolitik und der OPEC-Politik wird ein weiteres wertvolles Instrument für das erstklassige Risikomanagementteam bei Westbeck darstellen.

„Wir freuen uns, Yasser als Leiter der Ölforschung bei Westbeck Capital begrüßen zu dürfen", sagte Jean-Louis Le Mee, CEO von Westbeck Capital. „Seine Branchenerfahrung und sein fundiertes Wissen über die Ölmärkte werden entscheidend dazu beitragen, unseren Kunden wertvolle Einblicke zu gewähren und Anlagestrategien für das Handelsteam zu entwickeln. Yassers Fachwissen passt perfekt zu unserer Verpflichtung, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen und langfristigen Wert für unsere Investoren zu schaffen."

Die Ernennung Yassers stellt einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Expansion und dem Wachstum von Westbeck dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Fähigkeiten im Energiesektor zu stärken.

„Ich freue mich sehr, bei Westbeck Capital Management einzusteigen, einem Unternehmen, das ich seit langem kenne und schätze", sagte Yasser Elguindi. „Westbeck hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung außergewöhnlicher Ergebnisse und einem soliden Risikomanagement, und ich freue mich darauf, meine Kenntnisse und Erfahrungen einzubringen, um die Fähigkeiten des Unternehmens weiter auszubauen. Ich freue mich darauf, mit unserem talentierten Expertenteam zusammenzuarbeiten und unseren Kunden umfassende Analysen und umsetzbare Erkenntnisse in diesen dynamischen Märkten zu bieten."

Yasser Elguindi hat einen Master in Politik und Wirtschaft von der Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, und einen BA von der University of South Carolina.

Westbeck Capital ist ein globales Investmentunternehmen, das sich auf die Bereiche Energie, Energiewende und natürliche Ressourcen spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London verfügt über Fachwissen in den Bereichen Rohstoffe und Aktien, einschließlich Öl, erneuerbare Energien und Ressourcen, und ermöglicht es Investoren, von sich entwickelnden Markttrends und Chancen zu profitieren.

