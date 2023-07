Developer Akademie erklärt 5 wichtige Punkte, auf die man bei einem guten Software Bootcamp achten sollte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Als Gründer der Developer Akademie haben Manuel Thaler und JunusErgin ein Schulungsprogramm entwickelt, mit dem Quereinsteiger innerhalb kurzerZeit den Einstieg in eine Karriere als Programmierer oder Softwareentwicklerschaffen. Hier erfahren Sie, worauf Interessierte bei der Wahl eines SoftwareBootcamps achten sollten.Der digitale Wandel ist mittlerweile unaufhaltsam und bereichert Wirtschaft undGesellschaft. Damit einher geht auch ein erhöhter Bedarf an entsprechendenFachkräften, der sich auch in den weiteren Jahren zuspitzen wird. Die IT bietetdamit interessante Möglichkeiten, in einer zukunftssicheren Branche Fuß zufassen. Anders als viele glauben, ist der Einstieg in die Branche allerdingsnicht nur mit einem jahrelangen Studium zu schaffen, wie auch Manuel Thaler undJunus Ergin bestätigen. "Wer fleißig ist und eine gewisse Lernbereitschaft undZielstrebigkeit mitbringt, schafft es auch als Quereinsteiger, dieKarriereleiter in der IT hinaufzuklettern", so die Experten. Mit ihrer DeveloperAkademie haben die beiden Gründer ein Schulungsprogramm geschaffen, dasQuereinsteigern genau das ermöglicht. Die Absolventen sammeln während derWeiterbildung ihre ersten Projekterfahrungen und werden bis zu ihrem erstenKarriereschritt begleitet. Worauf es bei der Wahl eines Software Bootcamps zuachten gilt, um sich die Tür zur IT-Branche zu öffnen, haben Manuel Thaler undJunus Ergin im Folgenden zusammengefasst.1. Projektbezogene AusrichtungEin altes Sprichwort aus der Bootcamp-Branche heißt: Damit der Einstieg in dieIT-Branche gelingt, sind vor allem drei Dinge entscheidend: Projekte, Projekteund Projekte. Der Projektbezug ist also der wichtigste Punkt, denn genau darumgeht es bei einem Software Bootcamp: Mit Praxisbezug schnell die Fähigkeitenaufzubauen, die am Arbeitsmarkt wirklich gefragt sind. Schließlich wird esgerade in Zeiten von ChatGPT immer relevanter, selbst etwas zu erschaffen undbeispielsweise an der Erstellung einer Website oder dem Programmieren einer Appbeteiligt gewesen zu sein. Ein gutes Bootcamp zeichnet sich darum in ersterLinie durch eine projektbezogene Ausrichtung aus. In einer guten Weiterbildungwird der Alltag als Softwareentwickler von Anfang an damit simuliert, dasswährend des gesamten Bootcamps auch direkt an echten Webseiten und Appsgearbeitet wird. Anbieter, die nur theoretische Punkte behandeln und Zertifikateohne Praxisbezug vergeben, verfehlen den Sinn und Zweck der Weiterbildung undsollten daher gemieden werden. Für Interessierte heißt das, gleich zu Beginnnach den künftigen Projekten zu fragen.2. Ausreichend Ausbildungszeit für eine optimale Vorbereitung