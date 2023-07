metabion erweitert die Produktionskapazität für diagnostische und therapeutische Oligonukleotide in München-Ost.

MÜNCHEN, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- metabion hat seine globale Produktionskapazität für diagnostische und neu eingeführte therapeutische Oligonukleotide und deren Derivate erhöht, um die steigende Nachfrage in Europa und weltweit zu unterstützen. In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen eine hochmoderne Oligonukleotid-Produktionsanlage geplant, gebaut und errichtet, die sich auf die Herstellung kleiner, mittlerer und großer Oligonukleotid-Komponenten für In-Vitro-Diagnostik (IVD)/ analytspezifische Reagenzien (ASRs), sowie mittel-/ groß angelegte Oligos für Forschungs- und Entwicklungs- und therapeutische Anwendungen spezialisiert hat.

Eine Investition im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wurde im ersten Quartal 2023 abgeschlossen. Diese Investition konzentriert sich auf Anwendungen in diagnostischen und therapeutischen Lösungen sowie auf die Erweiterung des Angebots an CMO-Dienstleistungen für mittel- und groß angelegte (c) GMP-Produktionen.

Die Investition liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und umfasst hochmoderne, nach ISO 8 und 7 klassifizierte Reinraumbereiche. Angewandte und zertifizierte Standards sind ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 undEXCiPACT GMP/GDP:2021.

„Mit dieser Investition stärken wir unser CMO-Segment und setzen uns dafür ein, unseren Geschäftsbereich weiter auszubauen", sagt Dr. Regina Bichlmaier, CEO von metabion. „Gleichzeitig reagieren wir auf eine steigende Nachfrage hinsichtlich hochgradig maßgeschneiderten Diagnoselösungen, einschließlich Verpackungs-/ Kitting-/ OEM-Dienstleistungen und unterstützen die Entwicklung von Oligonukleotid-basierten Medikamenten im Frühstadium von der führenden Entdeckung und Optimierung bis hin zur präklinischen Entwicklung in die klinischen Phase I und II. Wir sind stolz darauf, sagen zu dürfen, dass unsere neu gegründete und hervorragende Produktionsstätte östlich von München es uns ermöglichen wird, „metabion Best Value" für kleine, mittlere und große Oligonukleotid-Anforderungen in Bezug auf Fachwissen, Kapazitäten, Anpassung und Flexibilität zu liefern".

„Wir wollen das Wachstum im kundenspezifischen Oligonukleotid-Geschäft mit unserem starken und in metabion integrierten Kundenfokus vorantreiben", sagt Dr. Heike Koepf, Leiterin Vertrieb und Qualitätsmanagement. „Damit wollen wir unsere Zusammenarbeit mit Kunden In Europa intensivieren und unser Produktportfolio auf weltweit interessierte Parteien erweitern".

Über metabion:

metabion ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen kundenspezifischen Oligonukleotiden. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und innovativen Technologien, Prozessen und Methoden, ist das Unternehmen eine „Boutique" und weltweit umfassendster maßgeschneiderte Oligo-Anbieter. Wir sind bestrebt, hochwertige Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau bereitzustellen, immer nach dem Motto „Quantität trifft auf Qualität". Unser Ziel ist es, der Premium-Dienstleister für maßgeschneiderte Oligonukleotide zu sein, um wissenschaftlichen Fortschritt zu fördern und diagnostische sowie therapeutische Lösungen zu unterstützen.

metabion International AG | Semmelweisstrasse 3 | 82152 Planegg/ Steinkirchen | Deutschland Telefon: +49 89 899 363 0 | Fax: +49 89 899 363 11 | E-Mail: info@metabion.com | www.metabion.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2150661/mb_Logo_InThisTogether_300dpi ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/metabion-erweitert-die-produktionskapazitat-fur-diagnostische-und-therapeutische-oligonukleotide-in-munchen-ost-301874490.html