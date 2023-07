Kakao: Short Chance

Der Kakao-Future ist in den letzten Monaten massiv angestiegen und befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Doch nun ist der Kakaopreis an einer wichtigen Widerstandszone angekommen und verschiedene Vorfilter zeigen eine potenzielle Trendwende an. Aus diesem Grund wird eine Short-Position auf Kakao eröffnet. Mehr dazu in diesem Video von Trader Ingmar Königshofen.

Doch nun ist der Kakaopreis an einer wichtigen Widerstandszone angekommen und verschiedene Vorfilter zeigen eine potenzielle Trendwende an. Aus diesem Grund wird eine Short-Position auf Kakao eröffnet. Mehr dazu in diese

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer