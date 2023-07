Nothing stellt das Phone (2) vor (FOTO)

Berlin (ots) - Phone (2) verbessert das Smartphone-Nutzererlebnis, um es

achtsamer und bewusster genießen zu können, während es gleichzeitig erstklassige

Funktionen bietet.



Nothing hat heute sein mit Spannung erwartetes Flaggschiff-Smartphone der

zweiten Generation angekündigt - das Phone (2) wurde entwickelt, um die

Smartphone-Nutzung bewusster zu steuern. Nothing präsentiert die neue

Glyph-Oberfläche auf der Rückseite, die es den Nutzern ermöglicht,

Bildschirminteraktionen zu minimieren, indem sie wichtige Informationen auf

einen Blick abrufen können. Außerdem verfügt das Smartphone über ein

verbessertes Nothing OS 2.0, das auf Funktionalität ausgelegt ist und

Ablenkungen reduziert, während es ein schnelles und reibungsloses Erlebnis

bietet, das die einzigartige Ästhetik von Nothing verkörpert. Das Phone (2) wird

von der erstklassigen Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform angetrieben und

bietet das bisher beste Smartphone-Erlebnis von Nothing. Es verfügt über eine

leistungsstarke 50-MP-Dual-Kamera auf der Rückseite mit fortschrittlichen

Algorithmen für naturgetreue Fotos und ein beeindruckendes 6,7-Zoll-OLED-Display

mit LTPO.