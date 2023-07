"SOUND OF FREEDOM", PRODUZIERT VON GOYA CARES, EROBERT DIE KINOS

Jersey City, N.J. (ots/PRNewswire) - Der Film Bringt das Böse ans Licht, sowie

Hoffnung für zwei Millionen Verschleppte Kinder



Goya Cares, einer der leitenden Produzenten des neuen Blockbuster-Films "SOUND

OF FREEDOM"

2) , feiert den überwältigenden Erfolg, dass das Ziel von mehr als zwei

Millionen Zuschauern übertroffen wurde, um die zwei Millionen Kinder zu

repräsentieren, die weltweit vom Menschenhandel betroffen sind.



"Obwohl Tim Ballard, gespielt von Jim Caviezel, viele Kinder gerettet hat, liegt

sein Fokus auf der Mission, ein Kind, Rocio, zu retten, wie das Gleichnis vom

verlorenen Schaf, bei dem der gute Hirte seine Herde verlässt, um ein verlorenes

Schaf zu finden. In der Tat hat jedes Leben einen Wert und einen Sinn. SOUND OF

FREEDOM bringt diese Wahrheit ans Licht", sagte Bob Unanue, Präsident und CEO

von Goya Foods und leitender Produzent von SOUND OF FREEDOM.